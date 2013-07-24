Жительку Миколаєва на присадибній ділянці вкусив каракурт

Миколаїв. У Миколаєві жінку госпіталізовано після того, як на присадибній ділянці її вкусив каракурт.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Миколаївського обласного управління охорони здоров`я Юрій Багрянцев, сьогодні, 24 липня, про це повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги.

За його словами, вранці 20 липня в Миколаєві на присадибній ділянці 37-річну жительку міста вкусив павук-каракурт у праву гомілку.

Наразі пацієнтка перебуває в токсико-терапевтичному відділенні, її стан розцінюється як задовільний, повідомляє прес-секретар.

Довідка УНІАН.Каракурт або "вдова степова", "чорна вдова" - вид павуків з роду чорних вдів. Латинська назва виду дуже точно передає зовнішні морфологічні ознаки: тринадцять точок або плям на верхній стороні черевця.

Для "чорної удови" характерні сезонні сплески бурхливої ​​активності. У липні, серпні, а в Криму і у вересні, у них настає період спарювання, побудови гнізд, відкладання яєць, міграцій, турботи про потомство. У цей час вони роздратовані і можуть напасти на людину. Хоча переважно, на тварин і людини цей павук не нападає, якщо його не потривожать. Небезпечні в першу чергу самки павука. Небезпека може підстерігати людини на дачних ділянках, лісових галявинах, у парках, скверах.

Отрута павука каракурта отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Сам укус каракурта спочатку не надто хворобливий, проте потім отрута починає діяти, і рану охоплює сильний біль . Отрута вражає нервову систему. Людина скаржиться на гострий біль в області живота, попереку, грудної клітини. У багатьох спостерігається задишка, прискорене серцебиття і пульс. Починається сильне збудження, спазми і задуха - від яких і гинуть найчастіше люди зі слабким серцем. Без медичної допомоги вкушена каракуртом людина може померти. Якщо вкусить каракурт, необхідно вводити протикаракуртової сироватку.

На щастя, смертельні випадки трапляються дуже нечасто (в основному від укусу дорослих самок - дрібні молоді самки і самці не можуть прокусити людську шкіру, а якщо і прокушують, то не вистачає отрути). Приміром, за статистикою, в Херсонській області за останні 25 років з 500 укушених загинули тільки 10 осіб. У жовтні 1997 року в Херсоні після укусу каракурта на лікарняне ліжко потрапили 87 жителів області, для одного з яких "поцілунок" "чорної вдови" закінчився летальним результатом.