Донецька міськрада просить ВР лишати в регіонах 50% екологічного податку

Донецьк. Донецька міська рада звернулася до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Бюджетного кодексу країни з метою покращення екології міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийнято сьогодні, 24 липня, в ході пленарного засідання 33-ї сесії Донецької міської ради VI скликання.

Депутати міськради звернулися перш за все до парламентаріїв, яких було обрано у мажоритарних округах міста. Прохання полягає у внесенні змін до Бюджетного кодексу щодо нарахування коштів екологічного податку в такому співвідношенні: до бюджетів міст обласного значення – нарахування повинні становити 50%, до обласних бюджетів і бюджету Автономної Республіки Крим – 20%, до Державного бюджету – 30%. У міськраді зазначили, що на сьогоднішній день у Донецьку, як обласному центрі, сума екологічного податку, яка залишається в бюджеті міста, становить лише 33%.

За словами начальника управління екологічної безпеки Донецької міської ради Романа Кишканя, по суті, народних депутатів просять «повернутися до розподілу, який був на початок 2012 року».

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Як повідомляв УНІАН, 22 травня Верховна Рада не прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку, внесений народним депутатом від "Свободи" Іриною Сех. Ним пропонувалося забезпечити можливість виконання органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади повноважень, визначених статтями 15 і 20-4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», не зменшуючи порівняно з 2011–2012 роками відсотка відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів.