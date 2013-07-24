ЄІБ планує посилити підтримку розвитку відновлювальної енергетики в Європі

Брюссель. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує посилити підтримку розвитку відновлювальної енергетики та енергоефективності в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у рекомендаціях, схвалених сьогодні банком.

Нові пропозиції були схвалені після здійснення 10-місячного перегляду інвестиційної політики ЄІБ в сфері енергетики.

Вони, зокрема, передбачають, що інвестиції банку будуть зосереджені на фінансуванні програм з енергетичної ефективності, розвитку енергетики з відновлювальних джерел, а також енергетичних мереж та розвитку досліджень та інновацій.

При цьому передбачається, що таке фінансування має надаватися, передусім, програмам, які передбачають спільне фінансування в рамках національних програм енерегоефективності.

“Схвалення нових критеріїв позичання є важливим кроком вперед щодо зобов’язань Європейського інвестиційного банку у сфері енергетичних інвестицій, які підтримують політику ЄС”, - заявив з цього приводу віце-президент ЄІБ, відповідальний за кредитування в сфері енергетики, Міхай Танасеску.

Документ також передбачає запровадження суворих стандартів викидів в атмосферу, які застосовуватимуться при оцінці всіх проектів, які претендуватимуть на отримання кредитів від банку. Передбачається, що позики надаватимуться лише в тому випадку, якщо нові стандарти підтверджуватимуть позитивний внесок проектів в забезпечення зростання економіки ЄС та відповідність цих проектів політиці ЄС в сфері захисту клімату.

