Субсидіювання газу пропонують замінити субсидіюванням біопалива

Створити спільну робочу групу з енергоефективності вирішили учасники зустрічі, яке Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України провело з представниками аграрних асоціацій.

«Цьогоріч ми вирішили більше уваги приділити питанням підвищення енергоефективності АПК. Саме цьому напряму буде присвячено 2 тематичні секції в рамках V Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з енергоефективності та відновлюваної енергетики. Україна має надзвичайний потенціал у біоенергетиці, вітроенергетиці, сонячній енергетиці, використання яких здатне вивести вітчизняний АПК на лідируючі світові позиції. Але поки цей потенціал лишається практично невикористаним», – повідомив заступник Голови Держенергоефективності України Сергій Дубовик.

«Як на мене, Україні більше уваги слід приділяти саме розвитку біоенергетики. Біомаса та біопаливо повинні використовуватись не лише в АПК, але й в житлово-комунальному господарстві», – зазначив Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. За його словами, замість подальшого субсидування газу для населення, варто зайнятися субсидіюванням біопалива та біомаси.

Менеджер проектів з енергозбереження аграрного холдингу «Авангард» Ольга Бардадим висловила переконання, що на заваді успішному розвитку агросектору держави стоїть недосконале законодавство.

Як повідомляється на сайті Агентства, також вирішено всі проблемні питання галузі винести на обговорення тематичних секцій «Стимулювання енергоефективності агросектору» та україно-фінський круглий стіл «Енергоефективні договори», які відбудуться в листопаді в рамках V Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Довідково. V Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з енергоефективності та відновлюваної енергетики відбудеться з 5 по 8 листопада 2013 року на території Міжнародного виставкового центру в Києві.