Міндоходів закрило мережу підпільних спиртових міні-заводів

Міністерство доходів і зборів України закрило мережу підпільних спиртових міні-заводів у Запорізькій, Одеській та Київській областях, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За даними прес-служби, вилучено 98 тонн спирту й промислове обладнання заводів на суму 7,9 млн грн.

«За три місяці було задокументовано повний цикл протиправної діяльності - від виробництва до кінцевої реалізації споживачеві», - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, з початку цього року було виявлено 223 цехи з виробництва підакцизної продукції, зокрема 102 — алкогольної. Також із початку року вилучено 72,2 тис. дал спирту на суму 23,6 млн грн, 84,6 тис. дал лікеро-горілчаної продукції на суму 34,4 млн грн і 4,9 млн пачок тютюнових виробів на 38,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Міндоходів Олександр Клименко заявив, що введення акцизної марки нового зразка з 1 вересня цього року дозволить знизити обсяг нелегальної підакцизної продукції, що регулярно з`являється на полицях українських магазинів, на 7-10%.