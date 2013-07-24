КМУ збільшив такси для обчислення шкоди, завданої заповідникам

Уряд посилив відповідальність суб`єктів господарювання за порушення природоохоронного законодавства, зокрема, за нанесення шкоди заповідникам.

Відповідну постанову «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд» Кабінет Міністрів прийняв 24 липня 2013 року, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Проект постанови розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму, знищення та пошкодження заповідних природних комплексів та об’єктів як таких, що підлягають особливій охороні.

Реалізація зазначеного нормативно-правового акту дасть змогу посилити відповідальність суб’єктів господарювання за порушення вимог природоохоронного законодавства в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та забезпечити виконання вимог законодавства щодо впровадження підвищеної відповідальності у порівнянні з територіями, що не мають спеціального охоронного статусу, зазнача.ть в Міністерстві.