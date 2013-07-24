Уряд та НАТО підпишуть Угоду про перезахоронення радіоактивних відходів

Кабінет Міністрів України та Організація НАТО з підтримки (ОНП) підпишуть Імплементаційну угоду про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні.

Відповідне розпорядження Уряд прийняв 24 липня 2013 року, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Метою розпорядження є схвалення Імплементаційної угоди та надання повноважень на її підписання Міністрові екології та природних ресурсів.

Підписання Імплементаційної угоди створить правові підстави для здійснення за рахунок міжнародної технічної допомоги країн-членів НАТО у рамках Трастового фонду НАТО/ПЗМ комплексу заходів щодо перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР, реабілітації території сховищ радіоактивних відходів, у контексті зменшення загрози потенційного розповсюдження радіоактивних відходів та їх негативного впливу на навколишнє середовище і небезпеки для населення.