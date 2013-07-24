Анонс на 25 липня

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-Відбудеться засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України на тему: «Про стан підготовки шостої «Національної доповіді України на виконання зобов`язань, що випливають із Конвенції про ядерну безпеку» (Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВРУ).

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Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул перебуватиме у Донецькій області із робочим візитом. В програмі, зокрема: виїзна робоча нарада з питань модернізації систем комунального теплопостачання та перевірить результати модернізації котельні ККП «Донецькміськтепломережа»; виїзне засідання колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

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Прес-конференція на тему: "Як удосконалити практику функціонування "єдиної зупинки", або Як зробити перетин українських кордонів простішим". Організатор - ГО "Львівське юридичне товариство" та громадська ініціатива "Європа без бар`єрів". Учасники: Ірина Сушко, директор ГО "Європа без бар`єрів"; Андрій Лепак, голова ГО "Львівське юридичне товариство"; Дмитро Шульга, директор Європейської програми МФ "Відродження"; Томаш Горбовскі, експерт Фундації імені Стефана Баторія (Польща).

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Прес-конференція на тему: «Інвентаризація» Криму: на цивілізований відпочинок може розраховувати лише кожен п`ятий турист». «Інвентаризацію» Криму провела творча група унікального англо-російського довідника-путівника «Дорога до моря. Крим». Учасники: Олександр Драніков, ген.директор Видавничої групи «Наш Продукт»; Ігор Каневський, координатор Центру споживчого контролю «ЧЕК».

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Прес-конференція на тему: "Чим грозить задоволення вимог голодуючих для решти чорнобильців?". Організатор - ВГО інвалідів "Союз Чорнобиль України". Учасники: Юрій Андрєєв, президент ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України»; Володимир Чуба, голова Київської міської організації «Союз Чорнобиль України»; Григорій Демченко, голова Сумської обласної організації «Союз Чорнобиль України»; Анатолій Болдескул, голова Одеської обласної організації «Союз Чорнобиль України»; Михайло Хрущенко, голова Броварської районної організації «Союз Чорнобиль України».