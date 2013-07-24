Продаж та застосування фумігантів зможуть здійснювати лише ліцензіати

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, 24 липня 2013 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності, під час провадження яких здійснюються обіг та застосування фумігантів». Документ був розроблений та поданий на повторний розгляд Мінагропродом.

У проекті закону пропонується обмежити доступ пересічних громадян до фумігантів. Так, право здійснювати продаж та будь-які операції, які передбачають передання прав власності щодо фумігантів, буде надано виключно профільним суб’єктам господарювання.

Крім цього, пропонується змінити назву ліцензованого виду господарської діяльності з проведення фумігації, що, своєю чергою, надасть змогу здійснювати фумігацію виключно особам, які виконують ліцензійні умови, не тільки під час перетину державного кордону та карантинних зон, а й в інших випадках.

Ті ж підприємства, які отримали ліцензію на проведення фумігації об’єктів регулювання (рослин та продуктів рослинного походження), які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, до набрання чинності цього законопроекту, можуть здійснювати свою діяльність до закінчення терміну ліцензії.

На переконання урядовців, ухвалення цього законопроекту сприятиме підвищенню рівня національної безпеки країни шляхом посилення контролю над обігом фумігантів − особливо небезпечних хімічних препаратів. Окрім того, ухвалення проекту закону унеможливить вільний продаж фумігантів на ринку України, попередить отруєння людей засобами захисту рослин під час застосування особливо небезпечного методу обробки – фумігації.

* * * В Пояснювальній записці до законопроекту вказується, що за останній період в Україні побільшало випадків отруєння людей засобами захисту рослин від шкідників при застосуванні особливо небезпечного методу обробки – фумігації.

Крім цього, існують випадки отруєння фумігантами, які призводять до смерті людей, а саме, велике занепокоєння викликає те, що від дії цих препаратів гинуть неповнолітні громадяни.

Причинами цих отруєнь були вільний продаж фумігантів та необізнаність дорослих щодо небезпечності при застосуванні цих препаратів.

Фумігація – це обробка хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю або головним чином охоплює товар. При фумігації застосовують високотоксичні пестициди (фуміганти), які відносяться до речовин 1-го класу небезпеки та діють на ентомологічні організми через органи дихання.

За рахунок хімічного впливу на життєві процеси дія фумігантів може завдавати довготривалої шкоди або призводити до смертельних наслідків тварин та людей.

Необхідно зауважити, що існують інсектициди фумігантної дії для обробки продуктів харчування, в складі яких відсутні сигнальні елементи (запах, колір), що є також небезпечним при використанні.

Особливе занепокоєння викликає вільний продаж фумігантів на ринку України та їх зручність і простота у використанні, оскільки таблетки або плейтси починають діяти, виділяючи токсичний газ з моменту взаємодії з атмосферним повітрям, що може призводити до використання цих препаратів не за призначенням, в тому числі і в терористичних цілях.

На сьогоднішній день законодавчо врегульовано ліцензований вид господарської діяльності фумігація виключно об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.

В інших випадках фуміганти можуть застосовуватись без контролю. Крім того, ці препарати можуть продаватись в роздріб та використовуватись будь-якими особами.

Довідково: Фуміганти - це інсектициди, речовини, які вбивають, а не лише відлякують комах. Фуміганти широко представлені на ринку у вигляді електричних приладів (з картонними пластинами, флаконами з рідиною), спіралей тощо.

* Фуміганти як правило токсичні для тварин і людини, тому їх потрібно використовувати в добре провітрюваних приміщеннях або на відкритому повітрі (спіралі). За умови дотримання правил застосування, фуміганти не порушую самопочуття і не шкодять здоров`ю.

* При використанні фумігантів у будинку необхідно прибрати усі харчові продукти і напої, накривати акваріум. Людям, схильним до алергічних реакцій, слід бути особливо обережними з їх застосуванням.