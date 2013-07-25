У Бахчисарайському районі збільшать виробництво пелет, повідомляє Кримський Республіканський комітет по паливу, енергетиці та інноваційній політиці.

Так, співробітники відомства з черговим робочим візитом відвідали Бахчисарай, де ознайомилися з діяльністю підприємства з виробництва пелет ТОВ «Акцент і К», на якому виготовляється екологічно чисте паливо з деревних відходів.

Як вказується в прес-релізі, підприємство працює 2 місяці, але вже є певні плани щодо збільшення виробничих потужностей. Зараз встановлене обладнання дозволяє виробляти до 190 тонн пелет на місяць. У найближчому майбутньому планується розширити виробництво і збільшити встановлену потужність до 400 тонн на місяць.

Сировина на підприємство поставляється з Севастополя, прилеглих садів, в перспективі розглядається переробка виноградної лози.

Довідка УНІАН. Пелети (деревні паливні гранули) - гранульовані відходи деревообробної промисловості та сільського господарства. Зовні - пресований виріб циліндричної форми з висушених відходів деревини, таких як: стружка, залишки лісової деревини, тирса АБО лушпиння соняшнику, солома зернових.

За своїми характеристиками конкурують з природним газом, але за екологічністю та економічністю пелети мають перевагу над іншими джерелами теплової енергії.