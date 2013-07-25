Кабмін планує створити державну метрологічну інспекцію

Кабінет міністрів планує створити державну метрологічну інспекцію, яка перевірятиме на точність вимірювань усі підприємства, які здійснюють метрологічну діяльність - торгові мережі, автозаправні станції, медичні установи, лабораторії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, законопроект "Про метрологію і метрологічну діяльність" у новій редакції, який і визначає створення держметінспекції, схвалено на засіданні Кабміну.

Згідно із законопроектом, інспектори з метрологічного нагляду здійснюватимуть покладені на них функції в усіх регіонах України.

Також у новій редакції закону чітко розмежовані адміністративні і господарські послуги, які зараз надаються центрами стандартизації, метрології і сертифікації.

«С набуттям чинності нового документа центри перевірятимуть засоби вимірювальної техніки, а адміністративні функції (тобто видачу свідоцтв, які дозволяють проводити перевірку засобів вимірювальної техніки) передаються центральному органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері метрології і метрологічної діяльності», - повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Нова редакція закону "Про метрологію і метрологічну діяльність", відзначають у міністерстві, була розроблена Мінекономрозвитку, оскільки положення чинного закону не відповідають європейським нормам і стандартам у сфері метрології. Планується, що новий закон, у разі ухвалення і підписання Президентом, набере чинності з 1 січня 2015 року.

Нагадаємо, що чинний Закон «Про метрологію і метрологічну діяльність» прийнято Верховною Радою у 1998 році.