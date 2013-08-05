На Івано-Франківщині після гасіння пожежі невідомі побили рятувальників

Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області після гасіння пожежі невідомі побили рятувальників.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на прес-конференції повідомив т.в.о. начальника Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.

За його словами, сьогодні у Калуші о 6.44 надійшло повідомлення про пожежу на об’єкті адміністративної будівлі колишнього рудника «Новий Голинь» ВАТ «Оріана» Калуської промислової зони. Рятувальники загасили пожежу о 7.35 і проводили інші ліквідаційні дії згідно з регламентом. В цей час до місця події прийшло троє молодиків, які почали кидати камінням у рятувальників, нецензурно висловлюватися та бити палицями з цвяхами.

На думку Оксентюка, «це безпрецедентний випадок», коли б’ють пожежників. За його словами, нападники були «неадекватними, під дією алкоголю або наркотиків».

Викликаний наряд міліції затримав двох місцевих жителів 21 і 22 років, третього шукають, але його особа встановлена.

Обласне управління МВС проводить розслідування за ст. 345 п.2 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків). Санкцією статті передбачено до 5 років позбавлення волі.

Командир пожежної бригади, 35-річний чоловік, який найбільше постраждав, був доставлений у медичний заклад, де йому зробили необхідні процедури й він перебуватиме на амбулаторному лікуванні.