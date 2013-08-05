В Луганську відбулась акція "Друге життя речей"

Луганськ. Луганську відбулася екологічна акція «Друге життя речей», спрямована на популяризацію сортування та здачі сміття на вторсировину. Про це УНІАН повідомили організатори акції - громадський рух "Екологічна варта".

У ході заходу, який проводився 3 серпня, луганчани здавали активістам «Ековарти» макулатуру, скло і пластик, які згодом були відправлені в пункти прийому вторсировини у місті.

Крім того, громадські працівники роздавали городянам листівки з пропагандою екологічного способу життя, а також пам`ятки з сортування сміття в домашніх умовах з адресами пунктів прийому вторсировини у Луганську.

«Хотілося, щоб жителі міста уважніше ставилися до того, що і куди вони викидають. Багато речей, які нас оточують, мають право на «друге життя». У тому числі завдяки нашій інтерактивній карті пунктів прийому вторсировини, луганчани можуть дізнатися де можна здати відходи біля свого дому чи роботи, тим самим покращуючи екологію нашого міста, - зазначив координатор «Екологічної варти» Максим Міхальков.

Він також додав, що подібні акції будуть проводитися в Луганську регулярно.