В Луганську відбулась акція "Друге життя речей"

12:28, 05 серпня 2013
Права споживачів
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Городян вчили правильно сортувати сміття

Луганськ.  Луганську відбулася екологічна акція «Друге життя речей», спрямована на популяризацію сортування та здачі сміття на вторсировину.  Про це УНІАН повідомили організатори акції - громадський рух "Екологічна варта".
ековарта-луганськУ ході заходу, який проводився 3 серпня,  луганчани здавали активістам «Ековарти» макулатуру, скло і пластик, які згодом були відправлені в пункти прийому вторсировини у місті.
Крім того, громадські працівники роздавали городянам листівки з пропагандою екологічного способу життя, а також пам`ятки з сортування сміття в домашніх умовах з адресами пунктів прийому вторсировини у Луганську.
«Хотілося, щоб жителі міста уважніше ставилися до того, що і куди вони викидають. Багато речей, які нас оточують, мають право на «друге життя». У тому числі завдяки нашій інтерактивній карті пунктів прийому вторсировини, луганчани можуть дізнатися де можна здати відходи біля свого дому чи роботи, тим самим покращуючи екологію нашого міста, - зазначив координатор «Екологічної варти» Максим Міхальков.
Він також додав, що подібні акції будуть проводитися в Луганську регулярно.

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