В Луганську відбулась акція "Друге життя речей"
Городян вчили правильно сортувати сміття
Луганськ. Луганську відбулася екологічна акція «Друге життя речей», спрямована на популяризацію сортування та здачі сміття на вторсировину. Про це УНІАН повідомили організатори акції - громадський рух "Екологічна варта".
У ході заходу, який проводився 3 серпня, луганчани здавали активістам «Ековарти» макулатуру, скло і пластик, які згодом були відправлені в пункти прийому вторсировини у місті.
Крім того, громадські працівники роздавали городянам листівки з пропагандою екологічного способу життя, а також пам`ятки з сортування сміття в домашніх умовах з адресами пунктів прийому вторсировини у Луганську.
«Хотілося, щоб жителі міста уважніше ставилися до того, що і куди вони викидають. Багато речей, які нас оточують, мають право на «друге життя». У тому числі завдяки нашій інтерактивній карті пунктів прийому вторсировини, луганчани можуть дізнатися де можна здати відходи біля свого дому чи роботи, тим самим покращуючи екологію нашого міста, - зазначив координатор «Екологічної варти» Максим Міхальков.
Він також додав, що подібні акції будуть проводитися в Луганську регулярно.