На Львівщині змія вкусила жительку Івано-Франківщини

Львів. На Львівщині під час збору ягід від укусу змії постраждала жителька Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації, 2 серпня до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні госпіталізовано з діагнозом "укус змії в гомілку правої ноги" мешканку міста Городенка Івано-Франківської області, яка поблизу села Кам’янка Сколівського району Львівщини в лісі збирала ягоди.

Як зазначається у повідомленні, стан потерпілої – середньої важкості.

Як зазначив директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Олексій Титаренко, за перше півріччя у Львівській області зафіксовано 22 випадки, коли змії нападали на людей. Від укусів змій постраждали 12 чоловіків, 7 жінок, а також 3 дитини. У Сколівському районі зафіксовано 18 випадків і по одному - в Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Яворівському районах області.

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