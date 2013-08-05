Змія вкусила 10-річного хлопчика, що відпочивав у дитячому таборі на Львівщині

Львів. Змія вкусила 10-річного хлопчика, який перебував у дитячому таборі у Сколівському районі Львівської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 3 серпня до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом „укус змії в кисть лівої руки” було госпіталізовано 10-річного хлопчика, жителя міста Львова, який відпочивав у дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ватра» у селі Гребенів Сколівського району.

Стан потерпілого – середньої важкості.

Як повідомили УНІАН у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, за перше півріччя у Львівській області (з настання сезону), станом на 4 серпня, вже зафіксовано 26 випадків, коли змії нападали на людей. Найбільше від укусів змій потерпають у Сколівському районі області, де зафіксовано 21 випадок.