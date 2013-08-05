Послуга придбання чаю через квиткову касу стала вдвічі популярніша, ніж торік

За 6 місяців 2013 року через квиткові каси оформлено 3748,7 тис. склянок чаю, що на 1406,8 тис. склянок більше ніж на аналогічний період 2012 року, повідомила УНІАН "Укрзалізниця".

Частка послуги у загальній кількості оформлених місць складає 49,2 %, тобто майже половина усіх пасажирів оплачує послугу надання чаю через квиткову касу, вказується у релізі.

Оплата послуги надання чайної продукції у вагонах поїздів через квиткову касу була впроваджена з метою підвищення рівня сервісу на залізничному транспорті і здійснюється винятково за бажанням пасажира. При оплаті послуги через залізничну касу пасажиру гарантується якість чаю та фіксована ціна. Вартість однієї склянки чаю оформленої через квиткову касу та наданої в поїзді є однаковою, зазначається в релізі. За рахунок зазначеного впровадження зменшено навантаження на провідників пасажирських вагонів, зазначають у відомстві.

Згідно з інформацією, у 5 залізницях вартість склянки чаю однакова і складає 3 грн, лише в Південно-Західній залізниці вартість склянки чаю в півтора рази вища, ніж на інших напрямках - 4,50 грн.