Розміновано майже 70% території колишніх артилерійських складів поблизу Новобогданівки.

Про це повідомив перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Віктор Ємельяненко, який здійснив робочу поїздку до Мелітопольського району, де ознайомився з ходом глибинного розмінування території колишньої 275-ої артилерійської бази.

"Загальна площа території, яку необхідно очистити від вибухонебезпечних предметів складає 233 га, на сьогодні неперевіреними залишаються лише 80 га. Планується, що роботи буде завершено восени, після чого ми зможемо розпочати процес передачі земельної ділянки місцевій владі", - сказав Віктор Ємельяненко.

За словами посадовця, нині загони спецпризначення Міноборони здійснюють контрольну перевірку ґрунту на глибині до дев’яти метрів на території, яку вже очищено від вибухівки.

Станом на сьогодні на території колишніх артскладів виявлено, а згодом знищено понад 31 тис. вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування тривають, йдеться на сайті Запорізької ОДА.

За словами В.Ємельяненка, процес передачі землі місцевій владі розпочнеться одразу після повного завершення та перевірки якості глибинного розмінування території. "Але перед цим слід підготувати необхідні документи, змінити цільове призначення земельної ділянки. Відповідного листа ми вже надіслали до Міністерства оборони України", - підсумував Віктор Ємельяненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ В Новобогданівці побудують гібридну електростанцію

Довідка УНІАН. 6 травня 2004 року під Новобогданівкою на території колишньої 275-ї артилерійської бази ракет і боєприпасів Міноборони України, де зберігалося до 4,5 тис. умовних вагонів боєприпасів, сталася пожежа, яка призвела до їх детонації. В результаті вибухів боєприпаси розліталися в радіусі 10-40 км.

Пізніше новобогданівські склади детонували ще кілька разів у 2005 і 2006 роках.

З 2006 по 2008 роки за затвердженою КМУ програмою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було знищено більш як 35 тис. тонн боєприпасів. Після чого в рамках цієї ж програми підрозділу МНС ще впродовж трьох років здійснювали контрольне очищення технічної території за відповідними заявками.

7 червня 2013 року тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Володимир Хижий під час зустрічі із заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації Петром Гончаруком повідомив, що роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів території колишньої 275-ї артилерійської бази поблизу села Новобогданівка Запорізької області триватимуть до жовтня.