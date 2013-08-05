Анонс на 6 серпня

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- Круглий стіл на тему: "Фальсифіковані та неякісні ліки: життя українців під загрозою!". Питання: Фальсифіковані та неякісні лікарські препарати - масштаби проблеми та її наслідки для українців; Реєстрація препаратів сумнівних компаній МОЗ або Як фальсифіковані та неякісні ліки потрапляють в лікарні та аптеки; Розслідування виявлених фактів обігу фальсифікованих та неякісних препаратів правоохоронними органами - на чиєму боці закон? Контроль продажу та ввезення в країну неякісних та фальсифікованих ліків. Запрошені представники: Держслужби України з лікарських засобів; МОЗ України; Державного експертного центру МОЗ України; Міндоходів і зборів України; МВС України; СБУ; Профільного комітету ВРУ; фармацевтичних асоціацій та об`єднань України.

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Прес-конференція голови Держінспекції України з питань захисту прав споживачів Сергія Орєхова на тему: "Боротьба за якість - це реалії сьогодення. Уряд посилює боротьбу з контрабандною і контрафактною продукцією".

