Затверджено Порядок використання коштів на проекти екологічної модернізації підприємств

Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств. Відповідну постанову Кабінет Міністрів прийняв 7 серпня 2013 року, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Метою прийняття зазначеного документа є забезпечення ефективного використання коштів спеціального фонду державного бюджету, що спрямовуються на фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств та цільового використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

«Проект постанови стосується поліпшення екологічної ситуації та зменшення загрози життю та здоров’ю населення різних регіонів через дієвий механізм фінансування природоохоронних заходів місцевого масштабу», - зазначив міністр екології Олег Проскуряков

Прийняття постанови дозволить фінансувати природоохоронні заходи, що мають важливе значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища регіонів, зазначається в релізі.