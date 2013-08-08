Кримські браконьєри за вилов осетрів отримали по 2,5 роки ув’язнення - рішення суду
Та сплатять майже 200 тис. грн штрафу
Четверо кримських браконьєрів за незаконний вилов осетрових риб забороненими знаряддями отримали по 2,5 років ув’язнення та зобов’язані сплатити майже 200 тисяч гривень штрафу.
Апеляційний суд залишив у силі вирок у кримінальній справі стосовно чотирьох кримчан за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України і таким чином залишив у силі вирок, винесений судом Ленінського району АР Крим у травні нинішнього року. Про це повідомляється на сайті Головрибводу.
Як повідомлялось, 24 листопада 2012 держінспектори Керченської територіального відділу Східно-Чорноморської рибоохорони виявили факт браконьєрського лову риби в акваторії Чорного моря (Ленінський район АР Крим) з використанням заборонених знарядь добування - двох мереж. При цьому браконьєри виловили 2 екз. осетра загальною вагою 16 кг і білугу вагою 6 кг, чим завдали шкоди рибним запасам України у розмірі 196 тис. гривень.
Дані громадяни визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.249 КК України, та їм призначено покарання у вигляді двох з половиною років обмеження волі кожному із конфіскацією добутого улову і знарядь видобування. Крім того, засуджені повинні виплатити в доход держави суму збитку у розмірі 196 тис. грн.