Кримські браконьєри за вилов осетрів отримали по 2,5 роки ув’язнення - рішення суду

Четверо кримських браконьєрів за незаконний вилов осетрових риб забороненими знаряддями отримали по 2,5 років ув’язнення та зобов’язані сплатити майже 200 тисяч гривень штрафу.

Апеляційний суд залишив у силі вирок у кримінальній справі стосовно чотирьох кримчан за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України і таким чином залишив у силі вирок, винесений судом Ленінського району АР Крим у травні нинішнього року. Про це повідомляється на сайті Головрибводу.

Як повідомлялось, 24 листопада 2012 держінспектори Керченської територіального відділу Східно-Чорноморської рибоохорони виявили факт браконьєрського лову риби в акваторії Чорного моря (Ленінський район АР Крим) з використанням заборонених знарядь добування - двох мереж. При цьому браконьєри виловили 2 екз. осетра загальною вагою 16 кг і білугу вагою 6 кг, чим завдали шкоди рибним запасам України у розмірі 196 тис. гривень.

Дані громадяни визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.249 КК України, та їм призначено покарання у вигляді двох з половиною років обмеження волі кожному із конфіскацією добутого улову і знарядь видобування. Крім того, засуджені повинні виплатити в доход держави суму збитку у розмірі 196 тис. грн.

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