На Буковині у спеку пропонують подати в батареї житлових будинків холодну воду для охолодження помешкань

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв звернувся до підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» з ініціативою розглянути можливість подачі зараз в житлові будинки холодної води через мережі теплопостачання.

Як повідомляється на сайті Чернівецької ОДА, керівник виконавчої влади краю зазначає, що аномально спекотну погоду, яка встановилася в регіоні, важко переносять люди з підвищеною чутливістю до спеки, насамперед, старші люди і хворі на серцево-судинні захворювання.

У зв’язку з цим, нині кількість викликів "швидкої" значно збільшується, люди скаржаться на порушення кровообігу, зазнають теплових ударів. Голова облдержадміністрації вважає, що холодна вода в батареях житлових будинків дозволить знизити температурний режим в помешканнях і допоможе літнім, хворим людям легше переносити спеку. До того ж, дасть можливість тепловикам перевірити цілісність мереж, що вони і так мають зробити у рамках підготовки до зими, але дещо пізніше.

Михайло Папієв вважає, що ця проблема буде актуальною і в майбутньому, оскільки внаслідок кліматичних змін спекотне літо стане звичним для регіону. За його словами, не кожен буковинець має змогу встановити кондиціонери у своїй квартирі, тому доведеться шукати нові, у т.ч. альтернативні, шляхи вирішення проблеми, аби полегшили переносити такі періоди людям, які особливо потерпають від спеки.