Відомий мандрівник Конюхов планує пройти на весловій шлюпці від Чілі до Австралії

Всесвітньо відомий мандрівник з українським корінням Федір Конюхов планує встановити новий світовий рекорд – пройти на весловій шлюпці від Чілі до Австралії. Про це він розповів під час зустрічі із головою Запорізької обласної державної адміністрації Олександром Пеклушенко, повідомляється на сайті ОДА (Ф.Конюхов народився у Запорізькій області в с.Чкалово та перед мандрівкою приїхав на Батьківщину).

У цю поїздку мандрівник вирушить наприкінці осені 2013 року, а з вересня почне тренування. Мандрівка триватиме понад 200 діб без виходу на сушу. За цей час Федір Конюхов планує подолати Тихим океаном близько 15 тисяч кілометрів. Слід зазначити, що іноземці зробили вже дев’ять безуспішних спроб, щоб пройти цей маршрут.

"Під час перебування на Батьківщині хочу набратися духовної сили, аби морально витримати цей перехід, адже найскладніше буде пережити самотність, не зупинитись на півшляху до перемоги," - поділився Федір Конюхов.

Олександр Пеклушенко поцікавився технічними складовими майбутньої мандрівки – яка вага шлюпки, чи є телефонний зв`язок, як харчуватиметься наш земляк чи є проблемні питання, вирішенню яких необхідно посприяти.

Керівник області також зауважив, що запоріжці неприпустимо неуважні до досягнень відомого мандрівника. "Ви людина-легенда Запорізького краю. Впевнений, що встояти в найскладніших ситуаціях вам допомагала віра та запорізьке «коріння». Ми пишаємося вами і це не просто слова. Ми зробимо все можливе для того, щоб запоріжці краще знали про ваші успіхи та світові рекорди", - наголосив Олександр Пеклушенко.

Губернатор повідомив, що дасть доручення підготувати до публікації видання, в яке увійдуть основні віхи життя відомого земляка. Також Олександр Пеклушенко підтримав ідею Федора Конюхова зробити будинок-музей у хатині його матері, яка розташована у с. Чкалове Приазовського району.

На завершення зустрічі глава області вручив мандрівнику прапори України та Запорізького краю, які будуть встановлені під час морського переходу на човні мандрівника.

Довідка УНІАН. Ф.Конюхов народився 12 грудня 1951 року у с.Чкалове Запорізької області. Батько - Пилип Михайлович, нащадок рибалок-поморів з Архангельської губернії, мати - Марія Єфремівна, уродженка Бессарабії.

Першу експедицію Ф.Конюхов здійснив у 15 років – перетнув Азовське море на рибальському весельному човні.

До 50 років здійснив понад 40 унікальних експедицій і сходжень, висловлюючи своє бачення світу в картинах і книжках.

У 1983 році прийнятий у Спілку художників СРСР. З 1996 року - член Московської спілки художників (МСХ) секція "Графіка", з 2001 року також член секції МСХ "Скульптура".

Лауреат Золотої Медалі Російської художньої академії, почесний академік Російської художньої академії, автор понад 3 тис. картин. Учасник російських і міжнародних виставок.

Член Спілки письменників Росії.

Ф.Конюхов здійснив 4 навколосвітні плавання, 15 разів перетнув Атлантику, один раз на весельному човні. Заслужений майстер спорту.

Ф.Конюхов є першим у світі мандрівником, який досяг п`яти полюсів нашої планети: Північного географічного (тричі), Південного географічного, полюсів відносної недоступності в Північному Льодовитому океані, полюсу висоти Еверест і полюсу яхтсменів – Мис Горн.