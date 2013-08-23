На Полтавщині ліквідовано пожежу поверхневих покладів торфу на площі 7 га
16:48, 23 серпня 2013Права споживачів
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Гасили майже добу
Пожежу поверхневих покладів торфу на площі близько 7 га, яка виникла біля с. Денисівка Оржицького району на Полтавщині ліквідовано 22 серпня о 20.00 годин.
У гасінні пожежі було задіяно 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Управління ДСНС України в області, повідомляє ДСНС України у Полтавській області.
Нагадаємо, що 21 серпня, через необережне поводження з вогнем, на болотистій місцевості виникло загоряння покладів торфу. Вогнеборців викликав місцевий житель. Отримавши сигнал про надзвичану подію, рятувальники прибули на місце пригоди та розпочали ліквідацію пожежі.
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