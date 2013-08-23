На Полтавщині ліквідовано пожежу поверхневих покладів торфу на площі 7 га

Пожежу поверхневих покладів торфу на площі близько 7 га, яка виникла біля с. Денисівка Оржицького району на Полтавщині ліквідовано 22 серпня о 20.00 годин.

У гасінні пожежі було задіяно 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки Управління ДСНС України в області, повідомляє ДСНС України у Полтавській області.

Нагадаємо, що 21 серпня, через необережне поводження з вогнем, на болотистій місцевості виникло загоряння покладів торфу. Вогнеборців викликав місцевий житель. Отримавши сигнал про надзвичану подію, рятувальники прибули на місце пригоди та розпочали ліквідацію пожежі.