З четверга в Україні очікується різке погіршення погоди

У четвер, 29 серпня, в Україні очікується різке погіршення погоди.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у зв`язку з переміщенням циклону на більшій частині території країни, крім сходу, Приазов`я та Криму, пройдуть грозові дощі, місцями сильні, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Водночас, у середу, 28 серпня, у південних, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті очікуються дощі, місцями грози.

На решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; у південній і східній частинах вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°, вдень 24-29°, в Криму, Херсонській, Запорізькій областях до 32°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 27 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°; в Дніпрі біля Києва - 21°.



Щодо погоди на найближчі кілька днів, то синоптики прогнозують наприкінці серпня по всій території України дощі, водночас сприятливу погоду 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«Дощі будуть майже скрізь. Але найбільше опадів очікується на Західній Україні, в Одеській і Миколаївській областях. Основна маса опадів – 29-31 серпня», - повідомив Прокопенко.

При цьому синоптик відзначив, що, незважаючи на прогнозовані опади, у Криму, у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях до кінця серпня збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

«Найскладнішим днем буде 29 число (серпня – УНІАН). Очікуються сильні дощі по всій території України зі шквальним вітром. Після 29 числа опади очікуються в основному на лівому березі України», - відзначив Прокопенко.

За його словами, 1 вересня на українців чекає сприятлива погода без значних опадів.

«Першого вересня погода в Україні буде нормальною. Невеликі опади очікуються лише в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. Середня температура по всій території України вночі - 11-16 градусів Цельсія, вдень – 22-28», - повідомив Прокопенко.

Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозують теплу осінь з незначним похолоданням по всій Україні у вересні до 18-20 градусів тепла. Крім того, за даними синоптиків, в Україні осінь розпочинається не 1 вересня, а вже з 15 серпня через зміни кліматичних умов.