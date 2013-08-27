На День Незалежності голопристанський браконь’єр заподіяв державі стотисячні збитки

24 серпня інспектори Херсонрибоохорони спільно з працівниками Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області, затримали мешканця м. Гола Пристань, який здійснив вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову – мисиновими сітками у брід у Ягорлицькій затоці Чорного моря біля с. Іванівка, Голопристанського району, Херсонської області.

При затриманні виявлено та вилучено: заборонені знаряддя лову – мисинові сітки – 17 од., водні біоресурси – кефаль 180 од., загальною вагою 11 кг, повідомляється на сайті Головрибводу.

Збитки, заподіяні внаслідок незаконного добування цінних видів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах України складають 107,1 тис. грн. Згідно з повідомленням, це найбільша шкода для водних запасів країни, завдана виловом риби нинішнього року.

Також у "рибалок" вилучено транспортний засіб - "Запорожець". Браконьєри під час затримання намагалися чинити опір працівникам Херсондержрибоохорони, проте обійшлося без постраждалих.

Прес-служба повідомляє, що на браконьєрів інспектори рибоохорони вийшли через точку збуту на ринку в Голій Пристані, де реалізовувалася незаконно виловлена кефаль. Впродовж кількох днів інспектори відстежували постачальників і реалізаторів незаконного вилову.

Відповідно до статті 221 КУпАП адміністративні матеріали будуть направлені до суду для прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо, з 20 серпня вилов азово-чорноморської кефалі заборонений