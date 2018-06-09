Смерть за гральні автомати

У столиці розкрито витончене вбивство. Як повідомлялося раніше, протягом кількох тижнів у різних районах Києва були знайдені фрагменти тіла невідомого чоловіка. У Шевченківському районі виявили тулуб, у Дніпровському – ноги. Київська міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства.

В результаті комплексу оперативних заходів, за активної допомоги колег з Полтавської області, затримано трьох осіб віком 20-21 років, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні цього вбивства.

Затриманими виявилися учасники групи злодіїв, які спеціалізувалися на крадіжках з магазинів та комерційних кіосків. Двоє – мешканці Полтавської області, один – киянин. Всі раніше судимі за крадіжки.

Як розповіли затримані, злочини вони вчиняли у різних районах столиці. А вбитий чоловік – їх 22-річний ватажок, мешканець Полтавської області. Потрапивши до Києва після звільнення з місць позбавлення волі, цей громадянин запросив до столиці на гастролі знайомих земляків-крадіїв. Тут до них приєднався ще один киянин.

Ватажок серйозно захоплювався романтикою часів розквіту діяльності організованих злочинних угруповань у 90-х роках минулого сторіччя. За поняттями, які панували у так званих бригадах, він побудував й стосунки з підлеглими. Правда, трохи на свій манер.

У групі панувала жорстка дисципліна, яка ґрунтувалася на беззаперечному авторитеті ватажка, приниженні, залякуванні та фізичному впливі на інших. Залишити групу було неможливо, оскільки за вихід ватажок вимагав внести чималий відкупний. Наприкінці дня учасники здавали бригадиру всі викрадені гроші. А той просаджував общак у гральні автомати. На цьому ґрунті періодично виникали сварки, які часто закінчувалися побиттям незадоволених.

Врешті решт такий стан справ так розлютив рядових крадіїв, що вони вирішили позбавитися ватажка. Вихід бачили лише у вбивстві.

До акції злодії ретельно підготувалися. Щоб уникнути покарання, вирішили позбавитися тіла, розчленувавши його. Для цього заздалегідь придбали ножівку, поліетиленові пакети, скоч. Обрали місця, де розкидають фрагменти тіла так, щоб їх як можна довше не знайшли.

Коли все було готово, під час чергової сварки, вони реалізували свій намір. Після цього полтавчани поїхали додому, а киянин залишилися у столиці.

Наразі затримані визнають свою вину, співпрацюють зі слідством й вказали місце, де закопали голову та руки ватажка. Рештки тіла вилучені з землі у вказаному місці. У цій же ямі виявлені речі потерплого Крім цього, затримані перевіряються на причетність до вчинення крадіжок. Триває слідство.

Володимир Дмитренко