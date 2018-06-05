"Божа кара" настигла церковного злодія у вигляді міліції

У невеликому селищі Райгородка Новоайдарського району з місцевої церкви Миколи Чудотворця вночі були викрадені ікони.

Крадіжку було скоєно в ніч на 2 квітня. Про святотатство правоохоронці дізналися від священика-настоятеля цього храму, який виявив і розбите вікно, і сам факт зникнення святинь. Таке злодіяння, скоєне у період великого посту, обурило людей і викликало суспільний резонанс. Розкрити цей злочин було справою честі для місцевих сищиків.

Священик повідомив, що з храму зникли дві ікони, одну з яких написав невідомий художник 19 сторіччя і яка представляє історичну цінність.

Насамперед, важливо було провести якісний огляд місця злочину і подвірний обхід. Уламки скла, виявлені в храмі, розбите вікно й червона цеглина, що лежала поблизу, свідчили про те, що невідомий зловмисник проник до церкви, розбивши вікно.

На жаль, опитуючи мешканців довколишніх будинків, оперативники нічого цінного для себе не з’ясували. Була темна ніч, і мешканці селища не бачили і не чули нічого підозрілого.

А ось біля церкви на піску були помічені ледь помітні відбитки взуття. Їх правоохоронці виявили відразу після прибуття на місце злочину. Для експертів - криміналістів, які прибули у складі слідчо-оперативної групи, такі сліди були дарунком долі. Службовий міліцейський пес відразу взяв слід зловмисника.

Протягом кількох хвилин вівчарка привела працівників міліції до хвіртки одного з будинків, де, судячи з усього, і знаходився підозрюваний. Як виявилося, нюх не підвів службового собаку: в житловому будинку, куди увійшли сищики разом із кінологом, дійсно перебував молодий чоловік, розмір взуття якого дзеркально збігся з відбитком черевика, виявленого біля церкви.

Зловмисник спокійнісінько спав після скоєння святотатства, не напружуючи себе переховуваннями. Вочевидь, він був настільки впевнений, що залишиться невловимим, що навіть і не намагався виїхати з села.

Чолов‘яга був шокований. Злодій-невдаха довго не міг отямитися, а появу в його будинку міліціонерів сприйняв, як заслужену відплату і Божу кару за скоєний ним напередодні гріх. Він не став заперечувати провину й щиро у всьому покаявся. За його словами, крадіжку скоїв, аби вибратися з боргової кабали, до якої потрапив близько місяця тому.

Хлопець, якому нещодавно виповнилося 19 років, розповів не лише всі подробиці своїх нічних «відвідин» храму, але і його передісторію. Як виявилося, до скоєння цього злочину церковного злодія мимоволі підштовхнув його «приятель-кредитор».

Зі свідчень затриманого злодія, крадіжку в церкві було скоєно ним у два етапи. Під час першого проникнення він викрав спочатку лише одну ікону й відніс її показати своєму кредиторові. А той високо оцінив якість здобутого його боржником «трофея» і схвалив такий спосіб погашення боргу. Після цього церковний злодій з натхненням побіг до храму вдруге. При повторних «відвідинах» храму, зникла ікона сучасної роботи.

Після «знайомства» зі злодієм сищики відправилися до «кредитора» - цінителя церковного живопису.

По обличчю 33-річного чоловіка, в якого теж раніше траплялися проблеми з законом, було помітно, що він переляканий і візит правоохоронців приголомшив його. У ході огляду помешкання чоловіка, у нього були виявлені та вилучені викрадені напередодні ікони. Проте, окрім вкраденого церковного майна, в будинку приятеля затриманого злодія сищики виявили й наркотичні речовини.

Таким чином, поступово в цій історії всі крапки над «i» ставали на свої місця. Шанувальник церковного живопису лукавив, відповідаючи на питання сищиків про появу в його будинку вкрадених ікон. Він намагався переконати міліціонерів, що жодного уявлення не має про факт крадіжки з церкви, а купив святині по п`ять гривень за штуку, тому що «хвилювався» за їхню долю. Нібито мотивом придбати їх за таку смішну ціну було його побоювання, що хлопець може викинути ікони.

Наразі стосовно злодія, який посягнув на церковне майно, порушено кримінальну справу. Проте зважаючи на нові обставини, що відкрилися в ході обшуків, вирішується також питання і про притягнення до кримінальної відповідальності сільського «антиквара»-наркоділка.

А отець Володимир, настоятель храму Миколи Чудотворця, від імені прихожан і від себе особисто подякував особовому складу райвідділу за те, що цей злочин розкрито, а викрадені ікони повернені до храму.

ВЗГ УМВСУ в Луганській області