Як підставний кілер «провалив» убивство узбекського бізнесмена

Громадянин Узбекистану, заступник директора одного з комерційних підприємств напевне народився у сорочці. Днями працівники столичного УБОЗ попередили скоєння його замовного вбивства…

Якийсь час тому до столичного УБОЗ надійшла інформація, що двоє громадян та невідомі особи підшукують у кримінальних колах столиці кілера для виконання замовного вбивства, за що пропонують 20 тисяч доларів США.

У результаті перевірки дана інформація підтвердилася. І з метою не допустити вбивства людини оперативниками було підібрано особу, яка мала виконувати роль «кілера».

Так званого «кілера» було відправлено на зустріч із посередником та замовником вбивства. У результаті майбутній «виконавець» отримав фотокартку «замовленого» та 8 тисяч доларів завдатку.

Остаточно переконавшись у справжності намірів зловмисників, правоохоронці того ж дня провели роз‘яснювальну роботу з «замовленим» та розпочали оперативну комбінацію з імітування його вбивства.

Як розповів начальник столичного УБОЗ Олександр Плужник, причиною злочину стали господарсько-фінансові взаємостосунки, боргові відносини, в процесі яких боржник не хотів віддавати борг. А в організації «покарання» боржника був задіяний цілий злочинний ланцюжок - це і замовник, і організатор, і посередник.

Через кілька тижнів, під час чергової контрольованої зустрічі «кілера» з посередником, йому було передано речові докази «вбивства», а саме годинник «загиблого» та отримано від нього другу частину коштів за виконане «замовлення». Останню частину «кілер» отримав майже через тиждень.

На момент скоєння злочину передбачливі замовник та організатор злочину, аби приховати сліди та створити собі алібі, вилетіли за кордон. І, як розповідає очільник столичного УБОЗ Олександр Плужник, аби виманити їх в Україну, довелося провести деякі оперативні комбінації. Оперативникам це вдалося.

Днями усі троє - замовник, організатор та посередник, - були затримані.

Увесь цей час потенційно-потерпілий перебував під пильною увагою та охороною УБОЗа. За майже місяць відсутності родичі вважали його зниклим без вісті. Про це був інформований і райвідділ міліції, за фактом «зникнення» була порушена відповідна кримінальна справа.

На даний час «вбитий» легалізувався та повернувся до родини.

Отже, правоохоронцям вдалося зберегти життя людині, яка знаходилася на території України як керівник підприємства сусідньої країни.

«Доказова база зібрана достатньо в повному об`ємі і повністю викриває і доводить, що цей злочин носив характер замовного вбивства і участь кожного ланцюжка повністю встановлена і доведена», - резюмував полковник міліції Плужник.

Наразі відносно затриманих Слідчим управлінням столичної міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Прес-служба ГУБОЗ МВС України