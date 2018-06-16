Львівські суди завалені позовами від чорнобильців

Чорнобильці Львівщини стали значно активніше відстоювати свої права у судах. Утім, на виконання судових рішень доводиться чекати роками.

Місцеві та апеляційні суди області практично завалені позовами потерпілих унаслідок катастрофи на Чорнобилі. Вони вимагають перерахунку пенсій з дотриманням чинного законодавства України та належної виплати пільг, що передбачені законом. Це компенсації потерпілим дітям на харчування, оздоровлення, забезпечення ліками тощо. Чорнобильці нарікають, що пенсійний фонд та управління соціального захисту не поспішають виконувати рішення судів першої інстанції. «Якщо пенсійний фонд бодай частково виконує рішення, то соціальний захист узагалі їх не виконує. Кажуть, що коштів немає», - зазначає голова Львівської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Всеволод Смеречинський.

Пільги без бюджету

Загалом законом передбачено близько півсотні різних пільг для чорнобильців, а от коштів до бюджету закладають удесятеро менше від потреби. Цікаво, що в Донецькій області проживає вдвічі більше потерпілих чорнобильців, ніж у Львівській, але Донеччина отримує на судові виплати вчетверо більше коштів, порівняв Смеречинський. За його словами, практично на всі виграні чорнобильцями судові справи пенсійний фонд подає апеляції, таким чином просто затягуючи час, вважає голова організації. При цьому витрачаються додаткові кошти на юристів.

У Львівському апеляційному адміністративному суді Deutsche Welle повідомили, що лише за минулий рік було винесено рішення у 650 справах щодо захисту прав чорнобильців, удвічі більше ще чекають на судовий розгляд. Позивачами переважно є пенсійний фонд та управління соцзахисту. Водночас голова Пенсійного фонду Львівщини Олександр Другов каже, що рішення виконують по мірі їхнього надходження, а чергові виплати заплановано ще цього місяця.

Доведи, що чорнобилець

Окрім несправедливого, на думку чорнобильців, нарахування пенсій, вони стикаються також із потребою надавати докази їхнього перебування в зоні. Цього, зокрема, вимагає пенсійний фонд. В основному це проблема солдатів строкової служби, яких у ті дні відправляли в зону зараження, а письмових наказів не давали, тому й архівних документів немає, розповідає Смеречинський: «Через самбірський полк пройшло чотири тисячі людей, і більшість з них не мають архівних довідок. Приміром, в одній довідці пише: «виїзд на об’єкт – крівля третього енергоблоку». Ви можете уявити, що це таке, коли четвертий був зруйнований? А у фонді кажуть: у нас такого пункту не має».

Через складну ситуацію в державі з виплатами заборгованостей чорнобильцям, область планує прийняти свою стратегічну програму допомоги. Загалом на Львівщині проживає понад 11 тисяч потерпілих у катастрофі, їхня чисельність за останніх 10 років зменшилася майже на 20%

Галина Стадник, Deutsche Welle.