Петрилівський самозванець

В Івано-Франківську засуджено за шахрайство чоловіка, який називав себе заступником глави адміністрації Президента України. Він обіцяв довірливим галичанам влаштувати їх на високооплачувані чиновницькі посади, вони ж йому віддячували гостинцями й дарунками.

В Івано-Франківському міському суді завершився розгляд кримінальної справи за звинуваченням 53-річного мешканця села Петрилів Тлумацького району у незаконному присвоєнні собі владних повноважень, вчиненні шахрайств та крадіжок. Як повідомив заступник начальника відділу підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури Івано-Франківської області Роман Лизак, самозванець вчиняв злочини не тільки на території Івано-Франківщини, але й у сусідніх областях - Львівській та Чернівецькій.

Мандруючи Західною Україною, селянин одягався в імпозантний костюм і називав себе заступником глави Адміністрації Президента України, радником Президента та представником благодійного фонду. При цьому шахрай достеменно володів інформацією про місцевих посадовців різних рангів. Ошуканим він «щиро» обіцяв влаштувати їх на високі посади в обласних адміністраціях та на високооплачувані роботи. Як не дивно, йому вірили і приймали, як водиться у галичан, з гостинцями і дарунками, оплачували його харчування та проживання в готелях і санаторіях.

Там, де подарунки шахраєві забували зробити, він призволявся сам, викрадаючи гроші та цінні речі. Скажімо, в помешканні одного з високопосадовців Львівської обласної ради, який приймав самозванця в себе вдома, той поцупив 500 доларів та золотий хрестик. А перша крадіжка, яку він вчинив за схожих обставин, сталася в серпні 2007 року у курортному місті Моршині. Загалом, самозванець своїми діями завдав збитків громадянам та посадовим особам на суму 37 700 грн.

Обіцяючи одному з жителів Верховинського району влаштувати його на престижну роботу, шахрай отримав від ошуканого пакети з продуктами, якими він, буцімто, мав накрити "поляну" для високопосадовців у президентській резиденції в Гуті.

Погорів пройдисвіт на тому, що дав обіцянку жителю одного з сіл Верховинського району організувати надання спонсорської допомоги в розмірі 100 тисяч євро на будівництво в селі нової церкви, за що отримав від нього дорогі подарунки у вигляді різьблених з дерева та інкрустованих речей. Для правдоподібності своїх намірів навіть узяв у нього дані про наявність банківського рахунку, на який будуть переказані гроші на будівництво церкви, та інші нібито необхідні йому копії документів. Однак обіцяні кошти на банківський рахунок так і не надійшли. Обдурений чоловік звернувся у міліцію із заявою про злочин, у серпні 2010 року афериста затримали.

До речі, це затримання не було простим для працівників міліції, яких самозванець також пробував ввести в оману, демонструючи їм посвідчення співробітника служби зовнішньої розвідки Служби безпеки України. Врешті-решт використання підробленого посвідчення стало ще одним пунктом пред'явленого йому обвинувачення.

За вироком Івано-Франківського міського суду петрилівського самозванця визнано винним та засуджено за вчинення шахрайства, присвоєння владних повноважень, використання підроблених документів, крадіжок на 1 рік 6 місяців обмеження волі.

Богдан СКАВРОН «Галицький кореспондент»