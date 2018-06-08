Конфіденційний травматизм

Високий рівень травматизму на гірськолижному курорті «Буковель» вже притча во язицех. Проте ні Міністерство культури і туризму, ні МНС, ні Генпрокуратура цю проблему не помічають.

Таємниця за сімома печатками

Безпосередньо від туристів авторові вдалося дізнатися, що за один день в пік сезону на «Буковелі» травмується від 180 до 200 осіб. Перевірити цю інформацію ми намагалися на курортному травмпункті, в Яремчанскій міськлікарні, в місцевій прокуратурі.

Однак повна статистика нещасних випадків виявилася таємницею за сімома печатками. Дбайливіше всього її зберігали працівники травмпункту. Повідомити що-небудь про кількість травмованих туристів лікарі відмовилися навідріз. Відмова мотивувалася тим, що «це конфіденційна інформація».

Порушена у статті тема викликала широкий громадський резонанс. Публікацію негайно передрукувала низка інтернет-видань. На її основі народний депутат, член фракції КПУ Олександр Голуб підготував депутатський запит до Міністерства культури і туризму та в Генпрокуратуру.

Які факти виклав депутат?

Депутатський запит Олександра Голуба «Щодо зростання травматизму на гірськолижному курорті« Буковель» та навмисному приховуванні даної інформації» Верховна Рада підтримала 4 березня.

У своєму запиті депутат вказує, що за офіційною інформацією, тільки з 20 грудня 2010-го до 10 лютого 2011 року на пункт «швидкої допомоги» Яремчанської центральної міської лікарні з приводу травм, отриманих на гірськолижному курорті «Буковель», звернулося 358 осіб, з них 126 осіб було госпіталізовано, 48 – прооперовано. За цей же проміжок часу (менш, ніж за два місяці) на території «Буковелю» безпосередньо на гірськолижних спусках загинуло четверо туристів.

Особливу увагу А. Голуб звернув на те, що ця тривожна статистика не відображає реальний стан з травматизмом і що насправді постраждалих набагато більше. «Однак від громадськості така інформація приховується - наголошується в запиті - як з боку адміністрації ТК« Буковель », так і з боку місцевої влади. Замовчується той факт, що, крім Яремчанської центральної міської лікарні, значна частина травмованих туристів звертаються за медичною допомогою в Надвірнянську центральну районну лікарню і в лікувальні установи Івано-Франківська (зокрема, відпочиваюльників, які отримали найважчі травми, госпіталізують в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню ). Замовчується також те, що основна частина постраждалих після отримання першої медичної допомоги в травмпункті ТК «Буковель» роз'їжджається за місцем свого постійного проживання, де продовжує лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах».

Далі депутат стверджує, що стрімке зростання травматизму в першу чергу пов'язане з тим, що адміністрація курорту не забезпечує відпочиваючим належний рівень безпеки на гірських схилах:

«Більшість травмованих туристів скаржаться на те, що власники «Буковелю» з метою одержання надприбутків концентрують на курорті неконтрольовану (у плані забезпечення порядку і безпеки) кількість відпочиваючих. Що встановлені на курорті підйомники працюють на підвищеній швидкості, в результаті чого на вершинах гір створюється скупчення лижників. Все це дає підстави стверджувати, що кількість відпочиваючих, які знаходяться на вершинах і пропускна здатність гірськолижних трас не контролюються навмисне ».

Перевірки без перевірок

Міністерство культури і туризму депутатське звернення надіслало в МНС - «з метою детальної обробки викладених у запиті фактів». Оскільки МНС України «згідно до покладених на нього завдань забезпечує проведення науково-дослідних і конструкторських робіт з проблем захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій» (така відповідь підписана міністром Михайлом Кулиняком).

З МНС надійшов лист на трьох аркушах (за підписом першого заступника міністра Михайла Болотських). Більша його частина – це інформація про ... результати контрольної (жодним чином не пов'язаної з депутатським запитом) перевірки 55 санаторно-курортних установ, що «надають послуги з організації гірськолижних спусків в зимовий період 2010-2011 років». «Буковель» у цій відповіді згадується як гірськолижний курорт, де створено та атестовано аварійно-рятувальну службу, відкрито лижну школу, забезпечено постійне чергування укомплектованих реанімобілів.

З Генеральної прокуратури було дві відповіді (підписав їх заступник Генерального прокурора Віктор Занфіров). У першому (датованому 17.03.2011р.) народного депутата поінформували, що «щодо ситуації, яка склалася на гірськолижному курорті «Буковель», організовано перевірку». У другій відповіді (від 12.04.2011 р.) повідомили про результати технічного огляду пасажирських підвісних канатних доріг на «Буковелі» у жовтні-листопаді 2010 р., який здійснило державне підприємство «Карпатський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України». А також - про підсумки планової (у січні-лютому 2011 р.) і додаткової (у березні) перевірок «дотримання правил будови і безпечної експлуатації підвісних канатних доріг». Проведені вони були управлінням Держгірпромнагляду в Івано-Франківській області (остання перевірка – за дорученням обласної прокуратури). І встановили, що «стан канатних доріг відповідає технічним вимогам, їх експлуатація здійснюється з дотриманням вимог техніки безпеки». Про перевірку викладених у депутатському запиті фактів - жодної згадки ...

Замість епілогу

26 квітня депутат Олександр Голуб скерував на Генеральну прокуратуру повторне звернення щодо ситуації з травматизмом на «Буковелі». Досі відповіді народному обранцю не надали....

Віктор Корнієнко. Гал-info