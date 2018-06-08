Перше інтерв’ю нового начальника міліції Криму

–Сергій Дмитрович, наказ про ваше призначення з'явився в суботу. Хто вас встиг привітати?

Дзвонило багато людей: друзі, знайомі, колеги, близькі - всі, з ким я спілкуюся.

–У цьому році вам виповнюється 40 років. Ваші попередники очолювали кримську міліцію в більш зрілому віці. Ви готові до цієї роботи?

–Вважаю, що за час роботи в правоохоронних органах певний досвід я напрацював. Природно, не думаю, що буде легко. Але думаю, що впораюся.

– Вас називають людиною Джарти. Як давно ви з ним знайомі і як часто спілкуєтеся?

– Знайомий я з Василем Георгійовичем досить давно. Відносини службові. Я дуже поважаю цю людину за його людські якості та якості керівника.

– З приходом на посаду вашого попередника уродженця Макіївки Олександра Просолова до Криму переїхало багато співробітників міліції з цього міста. Ви теж якийсь час працювали в Макіївці. Чи не чекає Крим нова хвиля переїздів і взагалі, виправдовуєте ви ці процеси?

– Думаю, що приплив співробітників ззовні неможливий з двох причин. Я згоден з тим, що оперативник, прибуваючи на нове місце роботи, не зовсім готовий. Немає ні досвіду особливого, ні елементарного знання території. Я думаю, що немає сенсу будучи молодим фахівцем, переїжджати в інші регіони і починати кар'єрне зростання не там, де він народився і виріс.

Друга причина - з огляду на реорганізацію міністерства, яка має відбутися, будуть серйозні штатні зміни та скорочення, до 30% від нині наявного штату. У зв'язку з цим апріорі неможливий приплив якихось сил. Хоча, чесно кажучи, в Криму ми відчуваємо велику нестачу співробітників підрозділів, які здійснюють патрулювання вулиць, дільничних інспекторів.

– Вже вирішено, хто очолить УБОЗ?

–Думаю, що мою думку візьмуть до уваги, але кандидатура буде визначена не тільки мною. Є Рада міністрів, є Верховна Рада, які будуть погоджувати кандидатуру на цю посаду. Я, приміром, призначався за погодженням з комітетом Верховної Ради України з протидії корупції та організованої злочинності. Це серйозна посада, кандидатура підлягає обговоренню.

– Чи відома вам доля Олега Осадчого, звільненого з посади заступника начальника Головного управління МВС України в Криму - начальника міліції громадської безпеки?

– Він зараз знаходиться поза штатом. Йому була тут запропонована посада заступника начальника управління карного розшуку, але він відмовився.

–Це вважається пониженням?

–Це взагалі інший профіль праці. Наскільки я знаю, він виїжджав до Міністерства внутрішніх справ на співбесіду для визначення подальшої долі. Але те, що він залишиться в структурі міністерства на керівній посаді - це однозначно.

–Не можу не запитати про нового начальника міліції громадської безпеки і, як його вже прозвали, співаком главку - Нєдільським (34-річний Володимир Недільський доводиться рідним братом заслуженій артистці, дружині депутата-"регіонала", акордеоніста Яна Табачника Тетяні Нєдільської - ред.). Які професійні якості могли б ви відзначити?

– Враження позитивне. Після штатних змін, безпосередньо у його підпорядкуванні будуть перебувати Управління громадської безпеки, Державтоінспекція та ветеринарна медицина. Він керував обласним ДАІ в Житомирській області. А у Вінницькій області працював на аналогічній посаді. Думаю, що і в Криму впорається він з цією роботою. Людина молода, енергійна, бажання працювати є.

– У кримській міліції ви працюєте більше року. На ваш погляд, чим робота в Криму відрізняється від роботи в інших областях України?

– Якщо з точки зору роботи в УБОЗ, то специфіка є. Крим, на мій погляд, вражений корупцією в сфері земельних відносин. Земля - це така, знаєте, кримінальна перлина Криму. І в цьому напрямку проводиться велика робота. Я скажу, що зараз не менше притягується чиновників до відповідальності, ніж до виборів. Багатьма ЗМІ це було інтерпретовано як політичний тиск. Однак робота в цьому напрямку, повірте мені, ні з ким не узгоджується. Немає політичних векторів і напрямів, всі єдині. І це, до речі, було ініційовано Василем Георгійовичем. Ні пост, ні партія не мають значення. Якщо до нас надходить інформація про те, що людина займається протиправними справами, ми будемо реалізовувати цю інформацію і вирішувати питання про порушення кримінальної справи.

- Після затримання євпаторійської банди «перевертнів у погонах» чи будуть з вашого боку посилені якісь вимоги до ваших підлеглих?

- Всі подібні прояви з боку працівників міліції будуть каратися досить жорстко. Я вам більше скажу - я не боюся того, що будуть виявлятися злочинці. Я навіть сам буду це ініціювати. Без цих чисток не обійтися. У кримському главку міліції 10 600 співробітників. Природно, серед такого числа можуть бути люди, схильні до скоєння злочинів. Але якщо хтось думає, що я буду тихенько дізнаватися про це й тихесенько звільняти з роботи, цього вони не дочекаються. Ми будемо висвітлювати це в ЗМІ, і я сам буду ініціювати максимально жорсткі покарання, щоб іншим не кортіло.

–Сергій Дмитрович, вам в Криму комфортно? Де і як ви любите відпочивати?

– Мені дуже подобається Новий світ, Голіцинська стежка. Подобається там ходити, у неділю виїжджати туди з родиною і просто ходити пішки, насолоджуватися природою. Я, буває, по кілька разів її проходжу. Це місце дуже припало до серця.

–Чим займається ваша дружина, де вчиться син?

-Моя дружина - приватний підприємець, вона займається бізнесом в Донецьку. А син навчається в Донецьку в університеті на третьому курсі факультету міжнародної економіки.

-Чому не пішов вашими стопами?

-Я схильний до того, що молода людина повинна сама вирішувати свою долю. Я нічого не нав'язую. Хоча, якби захотів, я б підтримав. Але він прийняв таке рішення.

Людмила Похилько Крим. Коментарі.