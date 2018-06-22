Юрист Москаль не знає українських законів?

28 травня 2011 року, в Києві відбулася урочиста подія – на Алеї Зірок були увіковічені імена переможців акції «Зірка України» - Таїсії Повалій та Ігоря Крутого. З того приводу, що акція має загальнонаціональний масштаб, в столиці було організовано справжнє свято – з вітаннями, церемонією та відомими особистостями.

Серед запрошених - славетні українці, які вже отримали свою іменну зірку: Сергій Бубка, Ада Роговцева, Йосип Кобзон, Олег Блохін, Софія Ротару, а також інші представники еліти нашої країни – відомі громадські діячі, спортсмени, митці, урядовці, народні депутати України. Така концентрація відомих людей та сценічного обладнання в той день справляла враження…

Тому, безумовно, наявність працівників міліції під час проведення заходу на честь «Зірок України» ні в кого не викликала запитань.

Однак, через декілька днів в Україні все ж таки знайшлись люди, які «не зрозуміли» мету присутності правоохоронців.

Днями, в інформаційному просторі держави з’явилися повідомлення про звернення відомого борця з організованою злочинністю Геннадія Москаля до Генерального прокурора України Віктора Пшонки щодо вжиття заходів стосовно «ганебної для української міліції події».

Як з`ясувалося, перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією незадоволений тим, що керівництво МВС організувало почесну варту під час акції «Зірка України». За словами пана Москаля, працівники міліції обслуговували VIPів замість того, щоб ловити бандитів.

Мабуть, Геннадій Геннадійович, як колишній високопосадовець МВС, призабув, що одне з головних завдань міліції – це охорона правопорядку, особливо в тих місцях, де є можливість його порушення.

До того ж, працівники МВС були задіяні в заході не за бажанням керівництва, а на підставі офіційного листа організаторів акції «Зірка України», яке особисто підписав екс-Президент України Леонід Кравчук.

Чи то пан Москаль як юрист недосконало знає законодавство, чи як колишній посадовий міліціонер, так і не зрозумів про що йдеться у Законі «Про міліцію»…

Михайло Корнієнко