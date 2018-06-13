У центрі Києва з банку викрали 10 млн. грн.

У центрі Києва пограбували відділення "Єврогазбанку" (вул. Саксаганського, 96) на загальну суму в 10 мільйонів гривень.

Приблизно 1,5 млн гривень в еквіваленті взяли в доларах, євро та гривнях, решту - в злитках дорогоцінних металів.

Відзначимо, що подібних збитків українські банки ще не зазнавали. У крадіжці міліція підозрює охоронця банку, який в ту ніч чергував у відділенні.

Пограбування сталося ще у ніч з 24 на 25 травня, але через особливі обставини ситуація не афішувалася, пише "Сегодня".

Проте, зараз з'явився нові дані у справі: сестра ймовірного грабіжника заявила, що міліція нічого не робить, щоб знайти її брата.

"О 6 ранку до міліції зателефонував переляканий охоронець фінансової установи і повідомив, що прийшов на службу змінити напарника. Але на місці нікого не знайшов. А з сейфа зникли гроші і коштовності", - розповів начальник ЦГЗ київської міліції Володимир Поліщук.

За його словами, на місце виїхали криміналісти, які виявили розпилену болгаркою ліву бічну стійку сейфа. Там зберігалися ключі вже від іншого сейфа, які, природно, пропали.

Як з’ясувалося, в результаті грабіжник виніс 1,5 млн грн. плюс ще на 8 млн грн. дорогоцінних металів.

За приблизними підрахунками, злодій тягнув по нічній вулиці 4 спортивні сумки, доверху набиті скарбами.

"Вдома охоронця не знайшли. Зараз міліція отримала дозвіл на обшук помешкання та його затримання. Поки його місцезнаходження невідоме. Його дані передали на всі кордони", - розповів Поліщук.

У самому банку ситуацію не коментують, а лише підкреслюють, що вклади клієнтів не постраждали.

Зниклий охоронець Петро Мухоєд проживав з сестрою і батьками в Броварах. Разом з ним пропала і його машина "Деу Ланос", яка зазвичай стояла біля банку.

Як розповіла його сестра Олена, в банку Мухоєд працював близько 5 років. Спочатку значився охоронцем, а останні два роки працював в ТОВ, яке надавало охоронні послуги банку. Працював він 2 доби, потім стільки ж відпочивав. Крадіжка сталася, коли він повинен був здати зміну.

"Через графік у мене не було можливості з ним говорити про роботу. Але він адекватний, не наркоман. Знаючи його, я можу з упевненістю сказати, що він цього не робив. Ми домовлялися разом поїхати попрацювати на дачу, але він зник. Спочатку думала, що його міліція забрала. А тепер - дуже переживаю за його життя", - розповіла сестра.

Наразі головною версією міліції є крадіжка грошей охоронцем. Від одного зі слідчих стало відомо, що деякі камери в банку в ту ніч були відключені. Тим не менше на двох вдалося розпізнати силует охоронця, і видно, як він це робив.

Також, за словами слідчого, свідки повідомили, що кур'єр привозив йому на роботу болгарку, яку він купив через інтернет. Версію про те, що банк пограбували, а охоронця забрали з собою, в міліції вважають малоймовірною.

"Чоловік був в закритому банку, ніяких слідів злому або боротьби не було. Також не було відбитків інших людей. Більш того, в охоронця була тривожна кнопка, яку він міг натиснути", - розповів Поліщук.

Водночас, голова наглядової ради одного з київських банків розповів, що, цілком можливо, що діяла група, оскільки охоронець не має доступу до камер і відключити він їх не міг. Також він не міг непомітно і без сторонньої допомоги винести сам таку кількість сумок.

Нагадаємо, нещодавно на Повітрофлотському проспекті в Києві посеред білого дня пограбували банк, зробивши під нього підкоп. Злочинці проникли до відділення Дельта Банку і винесли звідти, за попередніми даними, 11 тисяч доларів.

За матеріалами ТСН.