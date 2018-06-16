Мільярдні афери екс-директора "Калинки" Ринжука

Виступ начальника управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області Василя Хащука.

14 червня 2011 року. м. Чернівці.

Зал колегії УМВС України в Чернівецькій області

Прес-конференція:

Шановні присутні! Впродовж терміну, передбаченого законом «Про оперативно-розшукову діяльність» нашим управлінням проходили заходи з документування злочинної діяльності генерального директора МТК «Калинівський ринок» Івана Ринжука. За попередньою інформацією, правоохоронці отримали, яка знайшла своє підтвердження, встановлено, що ним (Ринжуком) створена злочинна схема з вимагання і отримання хабарів з подальшою легалізацією отриманих грошей у різні суб’єкти підприємницької діяльності.

Під час реалізації матеріалів цієї оперативно-розшукової справи, 16 квітня 2011 року Генеральний директор «Калинівського ринку» та двоє осіб, безпосередньо задіяних в отриманні хабара у розмірі 200 тисяч доларів, були затримані. Прокуратура порушила кримінальну справу, всі троє фігурантів були за тримані за статтею 115 ККУ на 72 години, а в подальшому Шевченківським судом було винесено постанову про обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зараз Шевченківським судом розглядається питання про продовження Божовському і Березовському терміну перебування під вартою терміном до 6 місяців. По Іванові Ринжуку – це питання розглядатиметься 15 червня.

Чому так довго не проводилася прес-конференція? Впродовж півроку ці оперативні заходи, які проводилися, дали можливість отримати дуже великий об’єм інформації – що у Чернівцях, що у Києві. Паралельно нашим департаментом боротьби з економічною злочинністю проводилися заходи з фіксування деяких фігурантів справи, коли вони перебували у Києві. 19 квітня за підписом начальника УМВС було здійснено запит про надання дозволу на легалізацію інформації від міністра і цей дозвіл надійшов лише 30 травня. Тобто майже два місяці узгоджувалися всі технічні питання.

У результаті легалізації цих матеріалів, 2 червня прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу відносно депутата обласної ради, колишнього заступника генерального директора МТК «Калинівський ринок» Сергія Столяра. Зараз вирішується питання про оголошення його у розшук. Так як він покинув межі України і знаходиться у даний час в Росії. За нашою інформацією, він також являється громадянином Росії, хоча не зрозуміло, як він отримував українське громадянство. Будуть проводитися заходи, щоб повернути його сюди. Столяру інкримінується отримання хабарів на 300 тисяч гривень за сприяння встановлення у першому секторі ринку між рядами торгівельних павільйонів, які не були передбачені самим планом забудови.

Тобто попередній план розбудови, який був, передбачав, допустимо, 100 торгівельних павільйонів. В результаті там вийшло до 140-160 павільйонів, які були встановлені без відповідної документації з порушенням першопочаткової схеми реконструкції.

17 травня було затримано начальника відділу внутрішнього контролю МТК «Калинівський ринок» Ринжука Володимира Івановича при спробі покинути межі області. Відносно нього порушено кримінальну справу за ознаками статті 191 ч.5 ККУ «Розкрадання в особливо великих розмірах». Йому інкримінується загальна сума тих розкрадань, які не надійшли у касу МТК «Калинівський ринок» на суму понад 6 млн. гривень за останні чотири роки.

Це – щодо усіх порушених нами усіх кримінальних справ по «Калинівському ринку».

Відносно Ринжука Володимира Івановича - колишнього начальника відділу внутрішнього контролю МТК «Калинівський ринок» то ситуація така. Ним було організовано злочинну схему розкрадання цих грошей, які не обліковувалися. Так звана «чорна каса» за заїзд автотранспорту та обілечування, що проводили контролери з торгуючих у самих секторах. Тобто з універсальних торгівельних прилавків, продажу з рук, машин, автопричепів.

Що хотів би сказати по колишньому генеральному директорові МТК «Калинівський ринок» Іванові Ринжуку. У 2001 році, хто може пам’ятає, була порушена кримінальна справа відносно завідуючого торговим сектором №1 і його заступника – старшого контролера, які вимагали за сприяння установки одного контейнера 4 тисячі 400 доларів. Обоє були затримані, коли брали гроші за установку, і у 2004 році суд прийняв рішення 2 і 2,5 роки позбавлення волі. Обмежилося тим, що досудове слідство вони відсиділи в СІЗО і тому умовно-достроково їх випустили.

До чого я це веду? Після 2004 року Ринжуком була розроблена нова схема отримання цих хабарів в завуальованій формі. 368 стаття ККУ передбачає не тільки хабар, у вигляді безпосередньо матеріальних благ, але й у завуальованій формі. Тобто хабар може йти через банки,фірми-посередники, але якщо встановлюється суб’єктивна сторона то його затримують. Тому ті хто каже, «він не брав у руки долари» не знають, що дії Ринжука були спрямовані ще з лютого 2011 року на отримання хабара, за який його арештували.

Він розприділив ролі між своїми двома посередниками. (Схема) Березовський являється йому фіном. Він же являється директором фірми «Сіті-інвест» і підприємства «Стрімко». Пан Божовський являється директором фірми, яка мала безпосереднє відношення добудови торгівельного комплексу «Калинка». Крім того, у Києві є декілька фірм, де засновником значиться Ринжук і Божовський. Є також фірми, де Ринжук засновник фірми, а Божовський являється директором цієї фірми.

Ось він і створив таку злочинну схему – механізм отримання грошей. Гроші, здобуті в результаті отримання хабарів, в подальшому Ринжуком відмивалися через ряд фірм.

Однією із таких фірм являється ювелірна фірма «Джемма», директором і співзасновником якої являється громадянка Ілащук Олеся. Загалом Ринжук мав фінансові відношення до 23 фірм. Тобто в одних фірмах він був засновником, в інших рахувався директором, у третіх – через близьких родичів мав відношення до статутного фонду. На схемах показано лише фірми, де присутній великий статутний фонд .

З цих фірм найкрупніші фірми «Джемма», (де статутний внесок пана Ринжука 7,5 млн. гривень, а 250 тис. гривень було внесено Ілащук Лесею) і фірма Авто LTD, де внесок Ринжука в статутний фонд складає 9 млн. гривень. Є серед цих фірм об’єкти, оформлені на маму Ринжука, його дружину та інших. Тут ще ведеться слідство. По оприлюднених фірмах майже всі питання відпрацьовані і невдовзі буде прийнято рішення, бо тут мова йде про ухилення від сплати податків. По фірмі «Джемма» виникло ряд питань і по лінії роботи податкової. Там є ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Основний прибуток Ринжука йшов по будівельних фірмах, коли до початку кризи у Києві йшли інтенсивні будівельні роботи, у нього було ряд серйозних об’єктів, де крутилися серйозні суми. Після 2007-2008 років, коли це все потроху стало спадати, основним джерелом його надходжень стала ювелірна фірма «Джемма», яка продає діаманти, ювелірні вироби. Леся Ілащук на ювелірній виставці у Львові заявила, що на їхні діаманти найнижча ціна в Україні бо у ПАР у них нібито є своя біржа, де напряму закуповують коштовності. Під час перевірки правоохоронцями було вилучено документи з Бориспільської митниці щодо походження цих діамантів.

Виявилося, що всі коштовності походженням зі Сьєрра-Леоне. А поставки йшли з Голландської біржі. Під час здійснення обшуків в офісі «Джемми», в їхній мережі магазинів, нами вилучено готової ювелірної продукції, плюс необроблені діаманти і обладнання на загальну суму близько 24 млн. гривень. Все знаходиться зараз на збереженні тут, у Чернівцях, у відповідному місці…

Дякуючи нашим інформаційним партнерам з "Chernivtsi.tv", ми отримали можливість розмістити відеозапис із сенсаційної прес-конференції Миколи Харабари і Василя Хащука по Іванові Ринжуку, його компаньйонам і "Калинівському ринку".

За матеріалами Бук-інфо