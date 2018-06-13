На Київщині священик повісився на ганку церкви

У селі Мала Березанка, що на Київщині священнослужитель укоротив собі віку, повісившись біля входу до храму. Як повідомила прес-служба ГУ МВС в Київській області, мешканці села Мала Березанка Згурівського району проходячи повз церкву, побачили священика повішеним біля входу до храму на шнурках від власних кросівок.

За попередніми даними експертів, слідів насильницької смерті на тілі 54-річного загиблого не виявили.

"Труп чоловіка направили до Переяслав-Хмельницької Центральної лікарні для проведення судово-медичної експертизи. Наразі обставини і причини трагедії з’ясовуються, за фактом смерті священика проводиться перевірка", - повідомили у прес-службі.

Зі слів односельчан відомо, що загиблий родом із Миколаївщини, священнослужителем в Українській православній церкві Київського патріархату в Малій Березанці працював із 1999 року. Чоловік не був одруженим та не мав дітей. Крім того, священик жив відлюдником і дружніх стосунків ні з ким із місцевих жителів не підтримував.

З невідомих причин після травневих свят служби у церкві майже не проводилися. Страшна новина про самогубство священнослужителя шокувала всіх селян.

Як пише "Комсомольская правда в Украине", посилаючись на інформацію односельців, у священика були проблеми в особистому житті - він розлучився з матінкою, почав випивати.

"Люди говорять, що останніми роками батюшка жив фактично бомжем, ночував у церкві", - пише видання.

Деякі односельці не виключають, що священика могли вбити. "Самогубство для будь-якої людини страшний гріх. А для священика страшний вдвічі! Але це могло бути імітацією самогубства. За свою практику я не пам'ятаю випадку в Україні, щоб святий отець зводив рахунки з життям", - сказав керівник прес-служби Київського патріархату Євстратій (Зоря).

ТСН

