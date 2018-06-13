Реформа карної юстиції

На засіданні робочої групи з питань реформування карного судочинства президент В.Янукович зазначив, що проект нового КПК передбачає неупереджений і швидкий розгляд кримінальних справ.

За словами В.Януковича, у документі не тільки закладено ефективні правові механізми розслідування кримінальних правопорушень, а й встановлено чітку і дієву систему гарантування дотримання й захисту прав та свобод підозрюваних і обвинувачуваних під час карного провадження. Президент зазначив, що проект кодексу забезпечує рівність і змагаль­ність сторони обвинувачення й сторони захисту під час розгляду справи в суді. «Ми змінимо теперішню українську практику, коли суди демонструють відда­ність тільки одній стороні процесу – обвинуваченню», – сказав він.

В.Янукович назвав неприпустимим те, що в Україні відсоток виправдувальних вироків набагато нижчий, ніж у європейських країнах, і становить усього 0,2% від загальної кількості рішень суду. За його словами, у проекті кодексу пропонується істотно розширити права адвоката, який отримає можливість нарівні з прокурором вибирати й подавати докази в суд.

Одна з основних переваг документа – реалізація основоположних принципів гуманізму і забезпечення поваги до людської гідності. Так, вважає В.Янукович, проект реалізовує заборону для суду розглядати як докази дані, отримані незаконним шляхом, зокрема через насильство. На утвердження стандартів гуманізму спрямоване також те, що стане неможливим надмірне застосування судами запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За словами президента, багато уваги приділяється гарантуванню прав та свобод людини на справедливий і неупереджений розгляд справи. Кодекс закладе базу для оперативного здійснення правосуддя в найбільш стислі терміни. Для цього встановлено низку спрощених процедур під час судового розгляду кримінальних справ.

Як сказав В.Янукович, кодексом передбачено можливість укладати угоди між прокурором і підозрюваним, а також угоди між потерпілим і підозрюваним. «Це призведе до істотного скорочення строків розслідування карних правопорушень», – сказав він.

У кодексі передбачено, що обвинувачуваний у разі скоєння особливо тяжкого злочину має право на розгляд його справи судом присяжних. Також велику увагу приділено питанню охорони таємниці спілкування і приватного життя людини. При цьому встановлюється вичерпний перелік випадків, у яких правоохоронні органі можуть здійснювати негласні слідчі дії. Вони можуть виконуватися виключно за рішенням суду при скоєнні тяжких або особливо тяжких злочинів, зазначив президент.

За його словами, збалансовано повноваження слідчого і прокурора, що приведе до більш об’єктивного розслідування карних правопорушень.

Проектом встановлюється діє­вий механізм судового контро­лю над діяльністю органів слідств­а. Підозрюваний і обвинувачуваний матимуть рівні права оскаржити дії або бездіяльність прокурора чи суду, сказав В.Янукович.

Учасники обговорення проекту Кримінально-процесуаль­ного кодексу України внесли свої пропозиції щодо подальшої роботи над документом.

Радник президента України, керівник головного управління з питань судоустрою адміністрації президента України Андрій Портнов вважає, що новий проект Кримінально- процесуального кодексу України відповідає європейським і світовим стандартам, а його ухвалення дозволить розв’язати проблеми, які нагромадилися за десятки років. Про це він заявив під час засідання робочої групи з питань реформування кримінального судочинства з участю президента. «Норми цього документа на кожній стадії карного провадження відповідають принципам, які існують у розвинених країнах світу, і конкретизують їх зміст. Досить широко враховано практику Європейського суду з прав людини, особливо щодо права на захист і проведення негласних слідчих дій», – сказав А.Портнов.

Він зазначив, що цим проектом чітко визначено терміни передачі повноважень здійснювати досудове слідство від органів прокуратури, також пропонується повністю скасувати додаткове розслідування, що автоматично має привести до збільшення кількості виправдувальних вироків, встановлено чіткий перелік негласних слідчих дій, а також порядок їх здійснення.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка зазначив, що проектом Кримінально-процесуального кодексу вводиться поняття розумних строків ведення слідства, спрощений порядок початку досудового про­вадження з одночасним запровадженням єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, генпрокурор зазначив, що в новому проекті кодексу вдосконалено систему захисту прав потерпілого, посилено судовий конт­роль над розслідуванням, значного розвитку набули процедури примирення й визнання вини. «Прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу – дуже важливий крок у реформуванні кримінальної юстиції, гуманізації й побудові правової держави», – вважає генеральний прокурор України.

Радник із правових питань департаменту юстиції США Посольства США в Україні Джон Енгстром висловив підтримку процесові реформування карного судочинства в Україні. Він подякував присутнім за прагнення зробити все, аби Україна ухвалила новий Кримінально-проце­суальний кодекс, який не тільки відповідає європейським і світовим стандартам, а й формує систему стримування та противаг для відновлення віри громадськості у справедливість карних розслідувань. «Проект Кримі­наль­но-процесуального кодексу можна високо оцінити за розширення ролі захисника протягом усього процесу, надання можливості для відкритого й змагального слухання перед суддею, перш ніж людину буде взято під варту до суду, усунення поділу на різні стадії слідства, які є тепер, впровадження механізму виявлення та запобігання незаконному жорстокому поводженню із затриманими й скасування стадії порушення кримінальної справи», – сказав він.

Представник посольства США також схвально оцінив рішення робочої групи з питань реформування карного судочинства щодо представлення кодексу у Венеціанську комісію для офіційного перегляду.

«Прозорий процес лише посилить остаточний продукт і в процесі роботи над проектом закону про адвокатуру і про прокуратуру – дві істотні компоненти реформи кримінального судочинства. Цей проект кодексу має бути фундаментальною основою», – резюмував радник із правових питань департаменту юстиції США Посольства США в Україні.

Олег Шубін «Дзеркало тижня. Україна»