Кримський депутат побив хлопців металевим совком і ногами

У Криму, 29 червня, місцевий депутат Юрій Козак разом з трьома іншими чоловіками жорстоко побили в парку компанію молодих людей.

За словами дівчини, яка постраждала під час нападу, повертаючись з друзями з дискотеки, по дорозі до них почали чіплятися чоловіки, один з них почав говорити непристойності, а потім напав і зав'язалася бійка.



Дівчина розповіла, що серед цих чотирьох чоловіків був і народний обранець Козак, який бив її хлопця залізним совком по обличчю, а коли він впав, його стали бити ногами по голові.

Іншого хлопця били обличчям об асфальт, після чого спробували розбити пляшку об голову.

За її словами дівчини, під кінець бійки буйна четвірка спробувала викрасти їх машину, але хлопці відбили її. У результаті один із них потрапив на лікарняне ліжко, а в іншого - розтягнення зв'язок на нозі, і це не рахуючи синців і саден.

"Діма все розповів слідчому. Ми сподіваємося, що винні будуть покарані за це свавілля. Хоча надії мало - нам сказали, що серед них був син якогось дніпропетровського олігарха, який тут всьому голова і якому тут все можна. Нам запропонували просто відвалити, тому що вони занадто круті", - розповіла дівчина.

Водночас депутат Чорноморського селищної ради Юрій Козак своєї участі в бійці не заперечує, але ситуацію бачить інакше.

"Побили нашого хлопця, він дійсно був неправий. Пристав до дівчини, її хлопець з другом його відлупцювали. Я рознімав. Потім когось бив. Мене били, я бив", - розповів депутат.

"Щодо совка не можу сказати. А ось машину ніхто не намагався викрасти. На другий день після бійки ці нібито постраждалі погрожували мені, що заявлять на мене в міліцію, якщо я їм не заплачу. Я їм сказав, що в їхні роки ще рано займатися здирництвом. Вони так само неправі, як і наш товариш", - додав Козак.

Відзначимо, що учасник бійки з боку Юрія Козака, житель Дніпропетровська Євген Старовойтов, наполягає, що все було зовсім інакше.

"Хлопці випивали, на тротуарі стояв їхній автомобіль. Я зробив зауваження, щоб прибрали. Мене у відповідь послали. "Ти не знаєш, хто мої батьки", - сказав один з них і вдарив мене, розсік брову, після чого на мене напали. Зламали руку. Ніхто з нас до дівчат не чіплявся, навпаки, ці дівчата теж брали участь в бійці", - розповів Старовойтов.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині екс-голова сільради відкрив стрілянину по юнаках, які зібралися відзначити День молоді на березі ставка. 55-річний Віталій Кизим, прострелив ногу 24-річному хлопцю і погрожував розправою його друзям.

За матеріалами ТСН