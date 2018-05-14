Депутат Луганської міськради, син нардепа Ландика, побив дівчину. Відео
Типовий мажор Роман Ландик побив дівчину за те, що вона його "відшила".
Типовий мажор Роман Ландик побив дівчину за те, що вона його "відшила". Цікаво, що мажор є сином депутата, довкола якого нещодавно також вибухнув скандал. І, як і можна було очікувати, мажор вже заявив, що дівчина сама завдала собі травми.
Депутат Луганської міськради Роман Ландик, син народного депутата Володимира Ландика, побив дівчину в луганському ресторані "Баккара". Потерпіла наразі перебуває в лікарні – в неї струс мозку.
Факт побиття підтвердила начальник відділу зв’язків з громадськістю МВС України в Луганській області Тетяна Погукай.
Як повідомили очевидці інциденту, бійка Ландика-молодшого сталася в ніч з 4 на 5 липня в луганському ресторані "Баккара". Інцидент почався на ґрунті невдалого флірту депутата з однією з відвідувачок, яка сиділа з подругами за одним зі столиків.
За словами очевидців, коли дівчину били, персонал ресторану і охорона не рознімали, а лише намагалися вмовити депутата зупинитися. Крім того, не втрутився ніхто з відвідувачів, хоча багато хто знімав те, що відбувається, на телефони.
Від коментарів в обласній міліції відмовляються, проте повідомляють, що факт мав місце, а дівчина перебуває в неврологічному відділенні однієї з лікарень міста. В неї черепномозкова травма і струс мозку.
Ось що заявив Роман Ландик журналістам: «Це брехня! Це я постраждав. До того ж ніяких слідчих дій не ведеться. Ніхто ні на кого не нападав. Я просто здав дівчину в міліцію: вона била посуд в ресторані. І взагалі, я не стану виправдовуватися, виправдовуються винні. Єдине, не розумію, кому це все потрібно», - заявив депутат.
За матеріалами ІнфоПорн