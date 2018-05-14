Депутат Луганської міськради, син нардепа Ландика, побив дівчину. Відео

Типовий мажор Роман Ландик побив дівчину за те, що вона його "відшила". Цікаво, що мажор є сином депутата, довкола якого нещодавно також вибухнув скандал. І, як і можна було очікувати, мажор вже заявив, що дівчина сама завдала собі травми.

Депутат Луганської міськради Роман Ландик, син народного депутата Володимира Ландика, побив дівчину в луганському ресторані "Баккара". Потерпіла наразі перебуває в лікарні – в неї струс мозку.

Факт побиття підтвердила начальник відділу зв’язків з громадськістю МВС України в Луганській області Тетяна Погукай.

Як повідомили очевидці інциденту, бійка Ландика-молодшого сталася в ніч з 4 на 5 липня в луганському ресторані "Баккара". Інцидент почався на ґрунті невдалого флірту депутата з однією з відвідувачок, яка сиділа з подругами за одним зі столиків.

За словами очевидців, коли дівчину били, персонал ресторану і охорона не рознімали, а лише намагалися вмовити депутата зупинитися. Крім того, не втрутився ніхто з відвідувачів, хоча багато хто знімав те, що відбувається, на телефони.

Від коментарів в обласній міліції відмовляються, проте повідомляють, що факт мав місце, а дівчина перебуває в неврологічному відділенні однієї з лікарень міста. В неї черепномозкова травма і струс мозку.

Ось що заявив Роман Ландик журналістам: «Це брехня! Це я постраждав. До того ж ніяких слідчих дій не ведеться. Ніхто ні на кого не нападав. Я просто здав дівчину в міліцію: вона била посуд в ресторані. І взагалі, я не стану виправдовуватися, виправдовуються винні. Єдине, не розумію, кому це все потрібно», - заявив депутат.

За матеріалами ІнфоПорн