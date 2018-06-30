Львівський синдром Стросс-Кана

У червні, несподівано для спостерігачів, перший секретар Львівського комітету КПУ Михайла Стула був звільнений з посади. Офіційна версія – особисте прохання про відставку за станом здоров’я. І справді, тов. Стула зараз перебуває на лікарняному і навіть недавно переніс операцію.

Проте Львовом почали ширитися чутки, що справжньою причиною для звільнення став сексуальний скандал, в котрому виявився замішаним лідер львівських комуністів. Історія як дві каплі подібна на ту, що сталася з екс-головою МВФ Д. Стросс-Каном.

Фабула проста: Михайло Стула, родина якого проживає в Івано-Франківську, не встояв перед залицяннями молодої працівниці одного із виконкомів Львівської КПУ. За обопільною згодою сторін, партійні товариші вступили в інтимний зв’язок. Але з невідомих причин після цієї цілком ординарної для комуністичної буденності події, дівчина зненацька накатала заяву в партком. Нібито перший комуніст області підступно схилив її до інтиму.

Єдина відмінність львівської історії від тієї, що сталася зі Домініком Стросс-Каном полягає в тому, що юна ленінка свою заяву спрямувала не у правоохоронні органи, а прямісінько до партійного керівництва тов. Стули.

Керівництво КПУ опинилося, прямо скажемо, у непростій ситуації (хоча, як тут не згадати еротичні походеньки головного товариша Симоненка). З одного боку, в Україні уже й так звання «комуніст» чітко асоціюється з сексуальним скандалом і скоро вже політологам доведеться спеціально роз’яснювати, що «лівими» комуністів називають зовсім не через сексуальні подвиги їхніх лідерів, а з якоїсь іншої причини.

З іншого боку, як не крути, але ж ясна річ, що у даному випадку ситуація грубо зрежисована, товариша Стулу банально підставили, як й камарада Стросс-Кана! Щоправда, незрозуміло кому й навіщо це потрібно – крісло обласного комуністичного лідера не таке м’яке, як комусь може здатися. Хоча, як показує досвід тов. Голуба, і з цього крісла можна непогано стартанути у велику політику.

Наразі ж можемо констатувати лише довершений факт: Стула, як і Стросс-Кан, був змушений покинути займану посаду.

За матеріалами Вголос. Фото: mens.amur.net