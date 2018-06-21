Охоронець супермаркету зламав щелепу дівчині-касиру (відео)

У харківському супермаркеті "Дарс" охоронець побив дівчину-касира, зламавши їй щелепу. Причиною конфлікту стали образи з боку охоронця. На часі дівчина знаходиться у лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Як повідомила потерпіла Дарина Абрамюк, охоронець Олексій Мединець раніше неодноразово чіплявся до неї, але коли не отримав уваги дівчини, почав її постійно ображати, всіляко намагався скривдити.

Спочатку дівчина намагалася не звертати на це увагу, але днями не витримала і після чергової порції образ стукнула охоронця пластиковою тарілочкою для здачі.

Після цього охоронець дуже сильно вдарив її кулаком в обличчя, дівчина навіть втратила координацію у просторі. Відеозаписи камер спостереження супермаркету підтверджують розповідь Дарини.

На відео можна розгледіти, як в зал заходять двоє чоловіків. Один з них - той самий охоронець Олексій - починає щось говорити дівчині, яка сидить біля каси.

Дарина мовчки слухає його (за словами Даші, в її адресу звучали суцільні мати, і їй ніяково повторювати ці слова), потім різко встає, на ходу хапаючи пластикову тарілку, в яку покупці кладуть гроші для розрахунку, і кидає її на лису голову охоронця.

Після чого повертається на робоче місце. Не довго думаючи, парубок підійшов до кривдниці і після кількох фраз завдав їй нищівного удару в щелепу, від якого Дарина відлетіла майже на метр.

Дашу вже прооперували. Один з осколків роздробленої щелепи потрапив дівчині в око, внаслідок чого у неї різко впав зір. Дар'я написала заяву в міліцію.

"Я не хочу ніякої матеріальної компенсації, я хочу, щоб він потрапив за ґрати. Інакше це може повторитися з іншою дівчиною. Він чіплявся не тільки до мене", - сказала вона.

На даний момент прокуратура Жовтневого району вирішує питання про порушення кримінальної справи.

Відзначимо, що Олексій Мединець як і раніше працює в охороні. І власник мережі супермаркетів "Дарс" Олександр Семенюта заявив, що звільняти хлопця він не буде.

"Невихована дівчинка вдарила невихованого хлопчика і теж отримала. А чого вона чекала, коли вдарила його по голові? А він виявився мужиком, образився. Хоча я не виправдовую цей вчинок".

Він не виключає, що дівчина використовує ситуацію, щоб отримати гроші від торговельної мережі. До речі, сам Семенюта теж герой скандалу: він зі стріляниною ганяв рибалок від водойми під Чугуєвом.

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