Скнилівська трагедія - минуло 9 років

Дев'ять років тому, 27 липня 2002 року, сталася Скнилівська трагедія - найбільша трагедія на авіаційних шоу. Під час показових польотів на військовому аеродромі Скнилів у Львові на глядачів впав винищувач Су-27. Під його уламками загинули 77 людей, серед яких було 28 дітей.

27 липня у Львові - день жалоби і смутку. На будинках вивішені жалобні стрічки.

У капличці на Скнилові відбулася поминальна екуменічна служба.

До речі, пам'ятник жертвам Скнилівської трагедії, біля якого щороку моляться рідні загиблих, збираються перенести з летовища – до Євро-2012 адміністрація аеропорту збирається розширювати льотне поле.

Трагедія 27 липня 2002 року сталася під час демонстрації фігури вищого пілотажу, коли раптово літак Су-27 спікірував на людей.

В результаті авіакатастрофи постраждали 392 людини, загинуло 77, зокрема 28 неповнолітніх, троє дітей залишилися сиротами, 13 - напівсиротами. 12 людей залишилися на все життя інвалідами, вісім лікуються у психлікарнях.

Суперечки про причини аварії тривають досі. Серед них називають і несправність літака, і непродуманість виступу, і відсутність у льотчиків льотної практики.



Родичі жертв та постраждалі також нарікають, що до цього часу так і не отримали ані моральної, ані адекватної матеріальної допомоги.

Їм досі не дали статусу потерпілих, тобто ані пільг, ані допомоги від держави (крім одноразових компенсацій) вони не мають.

У середньому кожному постраждалому в Скнилівській трагедії держава виплатила компенсацію у 55 тисяч гривень. Для порівняння: родичам 78 жертв катастрофи російського Ту-154 над Чорним морем в 2001 році Україна виплатила майже в 20 разів більше - по 200 тисяч доларів).

Також уникнули покарання винні в організації Скнилівського авіашоу. Нині відбуває покарання лише один член екіпажу - Володимир Топонар. Генерала-лейтенанта Сергія Онищенка і ще трьох генералів було виправдано 2008 року колегією суддів Військового апеляційного суду Центрального регіону. Більше того, нещодавно президент Віктор Янукович призначив Онищенка новим командувачем Повітряних сил.

ТСН