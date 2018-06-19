Йому судилось…

Кірєєву випала доля торувати новий шлях для української Феміди. «Газова справа» вмить зробила відомим на всю країну (і не тільки) досі непримітного, молодого суддю Родіона Кірєєва. Хоча на його місці міг опинитися будь-хто з колег, адже електронний метод «жеребкування» незрячий. Міг, та чи схотів би?

Така «відомість» навряд чи може втішати. Будь-кого. Зокрема, самого Родіона Кірєєва. Бути суддею у справі, до якої прикуто увагу не лише українського суспільства, а й міжнародних експертів, надзвичайно важко. А якщо на справу накладаються інтереси влади та опозиції, то тут не до заздрощів. Навряд чи в Україні знайдеться хоч один суддя, який реально хоче опинитися на місці Р.Кірєєва.

Однак сьогодні цей суддя - зручна фігура для будь-якої зі сторін. І хоча Ю.Тимошенко та її захисники неодноразово робили заяви про відвід Р.Кірєєва, це радше нагадувало якусь добре сплановану гру, правила якої, мабуть, відомі тільки команді самої Ю.Тимошенко. Реальної причини для відводу, хоч як крути, у клопотаннях не значилось.

Та й чи може Юлія Володимирівна бажати для себе кращого судді, ніж Р.Кірєєв? Чи зміг би досвідчений суддя настільки м'яко

ставитися до відвертого знущання з боку підсудної? Навряд чи. Недаремно в одному із судових засідань вона назвала його своїм «другом».

Нетривалий досвід роботи Р.Кірєєва (2 роки судової практики), певна невпевненість у діях – козирі в руках захисту Ю.Тимошенко, який їх удало використовує. Для власного піару. Вона провадить власну гру. І до цієї гри повсякчас намагається залучити і суддю.

Тим часом звинувачувати Р.Кірєєва в необ'єктивності (йдеться про відсутність досвіду) не годиться. У необ'єктивності захист Юлії Володимирівни звинуватив би будь-якого суддю. Такі вже тут правила.

Сама ж «справа Ю.Тимошенко» має «спалити» суддю. І навіть якщо рішення 100 разів буде справедливим і об'єктивним, якась зі сторін 100-процентно назве його «необ'єктивним», «замовним» і «проплаченим».

Нагадаємо, що, коли той самий Р.Кірєєв звільнив у червні цього року з-під варти Ганну Синькову, котра 16 грудня минулого року смажила на Вічному вогні яєчню, рішення вітали представники тієї ж «Батьківщини». У цьому випадку суддю ніхто не назвав «продажним», а рішення «необ'єктивним».

Тим часом сам Р.Кірєєв помітно «росте» на справі Ю.Тимошенко. Це добре помітно при перегляді відеозаписів із перших судових засідань і його нинішньої поведінки. Він отримує досить серйозне загартування боєм, торуючи шлях, що пролягає між Сциллою і Харибдою. Чи зможе вітчизняне правосуддя в особі Р.Кірєєва прослизнути між ними, залежатиме від нього самого. Від його сили волі. Втім, те, що сьогодні Р.Кірєєв торує новий шлях для української Феміди, сумніву не викликає. І якими б не були кінцевий результат у «справі Ю.Тимошенко» і подальша доля самого Р.Кірєєва, очевидно, це додасть позитивних змін судовій системі в цілому.



Суддя Родіон Кірєєв

Надія Михальчук, Закон і бізнес Фото УНІАН.