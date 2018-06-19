Полтавська міліція оселилася у наметах

Національний Сорочинський ярмарок цього року відкрився 16 серпня і завершиться 21 серпня. Ще за місяць до його відкриття в селі Великі Сорочинці почали облаштовувати наметове містечко міліціонерів, які сьогодні охороняють правопорядок на території ярмарку, який займає більше 16 гектарів площі.

Начальник міліції Полтавської області, генерал-майор міліції Олександр Рудяк заявив УНІАН, що ще за місяць до відкриття ярмарку на території сьогоднішнього містечка розпочалися роботи з благоустрою.



Олександр Рудяк

«Комендант містечка координував роботу з встановлення наметового містечка, посипання доріжок, проведення електроенергії. Сьогодні і ДАІ, і міліціонери - усі живуть у наметовому містечку, хоча раніше інспекторів ДАІ поселяли на час ярмарку в спортзалі школи», – відзначив Олександр Рудяк.



За його словами, охороняють громадський порядок під час проведення Сорочинського ярмарку до 550 міліціонерів, з них – 400 міліціонерів особового складу, а також понад 100 працівників ДАІ. Вони несуть службу цілодобово і позмінно. Кожна зміна триває 8 годин.

Цього року до охорони громадського правопорядку не залучаються військовослужбовці внутрішніх військ МВС.

«Усім міліціонерам в Сорочинцях ми забезпечили комфортні умови для проживання. У таборі розташовано близько десятка спецбудинків», – відзначив начальник міліції області.

Варто зазначити, що це сучасні будівлі, а не казармені намети часів Радянської Армії, в яких раніше проживали міліціонери в Сорочинцях. У кожному спецнаметі є декілька десятків двохярусних ліжок. Біля них на тремпелях висить змінний одяг. Тут є душові кабіни, туалети, а для жінок - біотуалети. Є і кімната відпочинку з телевізором. Усе містечко вночі освітлюється. Є в таборі і свій медпункт, де можуть надати першу медичну допомогу, а при необхідності швидка медична допомога чергує цілодобово і може доставити хворого до лікувального закладу.

Кухня правоохоронців розташована ближче до ярмарку. Вона, як і саме містечко, повністю огороджені парканом. Вхід на території - через КПП.

«Міліціонерам нічого далеко ходити з ярмарку в табір. Кухню зробили ближче до місця несення служби», - пояснює Олександр Рудяк.

Їжа для міліціонерів готується в польових кухнях. 17 серпня на обід був український борщ, каша «Артек», відварена курка, салат, компот і хліб.

Після обіду міліціонери повертаються на службу, де їх тимчасово змінювали колеги. Як і минулого року, міліціонери для контролю за оперативною ситуацією на ярмарку використовують відеокамери, а також кнопки для виклику міліції.

«За минулу добу, завдяки чітко налагодженій роботі правоохоронців та камер відеонагляду, вдалося оперативно відреагувати на звернення громадян з приводу втрати документів і мобільного телефону. Зокрема, відстеживши записи відеонагляду маршруту заявниці, правоохоронці встановили місце, де жінка залишила свій мобільний телефон, який було повернуто власниці», – зазначають у прес-центрі облуправління міліції.

Там же повідомляють, що в перший день ярмарк відвідали більше 150 тисяч осіб.

«Ми плануємо, що цього року ярмарок відвідає близько 1 млн. осіб», – відзначила керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана Свищева.

Олег Булашев, УНІАН. Фото Едуарда Авер’янова