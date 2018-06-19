Небо в клітинку: як живеться VIP-в'язням

За останній рік до Лук’янівського СІЗО та СІЗО СБУ потрапили такі відомі політики, як Валерій Іващенко, Юрій Луценко, Юлія Тимошенко, Василь Волга та інші. Вже понад два роки там знаходився львівський суддя-колядник Ігор Зварич, якого 20 вересня засудили на 10 років ув'язнення.

За розповідями представників Держпенітенціарної служби, світло в камерах ізолятора горить цілодобово, але при цьому є денне і нічне - більш тьмяне. Воно включається після 22.00. Після цього потрібно перебувати на своїх спальних місцях, заборонено дивитися телевізор, голосно розмовляти. Вставати дозволяється тільки в туалет і попити води. Їжe пропонують три рази на день. Митися в душ в СІЗО ходять раз на тиждень, у жінок банний день зазвичай в суботу. Тюремники кажуть: до VIP-персон ставлення особливе, тож, порівняно до інших, їм гріх скаржитись. Та, як свідчить практика, попри "курортні" умови, як висловилася омбудсмен, стан здоров’я майже всі ув’язнені політики підірвали. Нардепи, які нещодавно навідалися до СІЗО із перевіркою, вийшли звідти із квадратними очима .

Тимошенко хворіє у "печерній" камері

Екс-прем’єрку Юлію Тимошенко з 5 серпня тримають у Лук’янівському СІЗО. За чутками, сидить вона у тій самій камері, що і в 2000-му році під час минулого арешту. Камера вважається "блатною" через те, що там є холодильник і телевізор. Причина обмеження свободи політика – неповага до суду, зокрема – до судді Печерського суду Родіона Кірєєва, на прохання якого підсудна відмовлялася вставати.

VIP-арештантка на ставлення персоналу та сокамерниць не скаржиться. Щоправда, щойно її відправили до СІЗО, з’явилася інформація, що одна з двох сусідок Тимошенко - екс-начальниця управління Київради з питань землекористування та містобудування, 47-літня Світлана Макеєва палить, а Юлія Володимирівна, як відомо, тютюновий дим не переносить. Та згодом лідерка "Батьківщини", здається, перевиховала сусідку. Принаймні, чоловік Тимошенко розповідав журналістам, що носить у СІЗО м’ятні пігулки для того, аби не хотілося курити. Тепер та сама Макеєва робить Тимошенко зачіску у СІЗО.

А от захисник екс-прем’єрки Сергій Власенко заявив, що з перших днів перебування у СІЗО у її підзахисної з’явилися сині плями по всьому тілу, які можуть бути ознакою важкої хвороби. Проходити обстеження у лікарів МОЗ Тимошенко відмовилась, пославшись на те, що їм вона не довіряє. Натомість, особистому лікарю Тимошенко не довіряє суддя, через те у його залученні Юлії Володимирівні було відмовлено. А ще Власенко повідомив, що Тимошенко може заразитися туберкульозом через те, що у сусідній камері перебуває людина з відкритою формою цієї хвороби. Наразі екс-прем’єрка ще й застудилася – у неї ангіна. За словами її доньки, яка нещодавно відвідала маму, у камері дуже холодно і вона нагадує печеру , там дуже маленьке віконце, все ніби з каменю, тож застудитися там – не проблема.

Сама Тимошенко в листах з неволі так описує свою камеру: "П'ять годин ранку. Сиджу перед вікном "в клітинку" на залізному табуреті. Камера приблизно 15 квадратних метрів. Зліва, вибачте, "параша", а праворуч мирно сплять дві мої сусідки...".

Утім за тією статтею, за якою проходить Тимошенко, передбачено від 7 до 10 років позбавлення волі. Щоправда, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що статтю Кримінального кодексу можуть змінити. Нібито, "там, нагорі" Тимошенко передумали саджати і вона може розраховувати на штраф, або ж – її засудять і відразу ж амністують.

А ще стало відомо, що від їжі, яку надає СІЗО, Тимошенко відмовилась. Вона їсть тільки те, що їй приносять. А приносять їй лише фрукти. Як розповів соратник Тимошенко Андрій Шкіль, який і сам сидів у СІЗО на початку 2000-х, місцеву баланду їсти неможливо – "гидота рідкісна", а готувати гарячу їжу в камері не дозволяють – "можна користуватися тільки кип'ятильником".

Більшість часу в камері Тимошенко ретельно вивчає матеріали справи, а ще читає книжки, які принесли на її прохання родичі: Василия Шкляра "Чорний Ворон" і "Війну кінця світу" Маріо Варгаса Льоси.

Луценко чекає на вирок у листопаді

Колишній міністр внутрішніх справ знаходиться у СІЗО з 27 грудня минулого року. За цей час він відзначився тим, що розпочав голодовку у камері – на знак протесту проти несправедливого, як він вважає арешту. Голодував 32 дні, утім зміни запобіжного заходу так і не домігся. Натомість за цей час Луценко схуд на 25 кг та втратив здоров’я, через що його дружина і захисники вимагають зміни запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд. Та суддя лишається непохитним. Нещодавно до діабету, який раніше діагностували у екс-міністра, додалося ще й таке серйозне захворювання, як цироз печінки. Та на відміну від Тимошенко, в суді до недавнього часу поводився чемно. Лише днями – зірвався. Коли суддя вкотре відмовив йому у зміні запобіжного заходу, Луценко вилаявся на адресу представника обвинувачення, назвавши його "курвою". Після цього дружина Юрія Віталійовича, Ірина зі сльозами на очах вийшла з залу суду.

В червні Луценко спрогнозував, що його посадять десь у листопаді. Раніше заявляв, що йому нібито відомо, що вирок вже написаний – йому загрожує вісім років.

Про умови його утримання він сказав наступне:

"У камері на 9 квадратних метрів важко здивувати різноманітністю. Ранок починаємо о 8 годині з шоу Руслана та Ліди на "1+1". Спасибі їм за заряд оптимізму. Двічі їм, часто п’ю чай, роблю зарядку в бетонному дворику, де є невеликий турнік і місце для 7 кроків від стінки до стінки. Дивлюся вечірні новини. Багато читаю. Спочатку була класика – Хемінгвей, Ремарк, Голдінг, Муракамі, Павич, Іскандер – це дозволило адаптувати світ зовнішній і внутрішній. Тепер віддаю перевагу історичним та філософським творам. А взагалі про ситуацію в тюрмі найкраще сказав Йосиф Бродський: "Різке обмеження в просторі тюрма компенсує максимальним надлишком часу".

Луценко висловив занепокоєння тим, що лікарі, які слідкують за його здоров’ям, можуть "намалювати" неправильний діагноз.

"Я боюся, що мені намалюють здоров'я, і я буду гнити у в'язниці, чекаючи, доки печінка вмре", - сказав він.

Крім того, Луценко занепокоєний тим, що в нього кілька разів намагались взяти кров на аналіз. На його думку, прокурори таким чином намагаються знайти лабораторію, яка покаже "гарний аналіз".

Нагадаємо, занепокоєння станом здоров’я Луценка висловлювали неодноразово його родичі і однопартійці.

Іващенку заборонили голодувати

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій Іващенко слідом за Луценком вирішив і собі поголодувати, утім не витримав і тижня.

Лікарі, близькі та адвокати порадили йому відмовитися від цього методу протесту через реальну загрозу його здоров’ю та життю. За словами адвоката Бориса Нечипоренка, лікарі медчастини Київського СІЗО, які з моменту оголошення Іващенком голодування спостерігали за станом його здоров’я, зробили аналізи і виявили в його організмі ацетон, кількість якого перевищує безпечний рівень.

Крім того, якщо враховувати той факт, що голодування Іващенко розпочав при послабленому стані здоров’я, незакінченому курсі лікування хронічного бронхіту і вимушеному припиненні прийому ліків, ці обставини, на думку лікарів, реально загрожують його здоров’ю і життю.

За словами Нечипоренка, в обставинах, які склалися, його підзахисний розуміє, що для подальшої боротьби за свої права та добре ім’я йому потрібні сили і здоров’я, які треба буде відновлювати.

Як відомо у серпні суд відмовився звільнити Іващенка з-під арешту за клопотанням адвокатів.

Іващенка звинувачують у тому, що в листопаді 2009 року, обіймаючи посаду виконуючого обов'язки міністра оборони, зловживаючи службовим становищем, він підписав план санації щодо реалізації цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони "Феодосійський судномеханічний завод" (Крим). Внаслідок таких дій державі було завдано збитків на суму більше ніж 17 млн гривень.

Іващенка утримують під вартою у Лук'янівському слідчому ізоляторі Києва з 21 серпня 2010 року.

Василь Волга радіє, що не гірше

Колишнього очільника Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волгу затримали за підозрою у скоєнні злочину, пов'язаного з корупцією – нібито він отримав хабар у розмірі 500 тисяч доларів. Гучний арешт представника чинної влади провели 19 липня Генеральна прокуратура та СБУ.

Затриманню голови Держфінпослуг передували арешти трьох його підлеглих. Так, 15 липня співробітники ГПУ за підозрою в отриманні хабара затримали директора департаменту юридичного забезпечення комітету Євгена Гантімурова, а також колишнього помічника Василя Волги - Олега Чернушенка.

Зі схожим формулюванням - отримання службовою особою хабара в особливо великому розмірі - на початку лютого 2011-го був затриманий директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Віктор Адамович. Чиновника звинуватили в отриманні хабара в 2 мільйони гривень від голови наглядової ради однієї з кредитних спілок Одеси.

На початку серпня з’явилася інформація, що Волга зліг у СІЗО. За словами захисника, Волзі вже двічі викликали швидку. Йому непереливки через давню операцію на хребті. Адвокат поскаржився, що правоохоронці не пускали його до звинувачуваного й застосували фізичну силу.

Утім у Службі безпеки України всі заяви адвоката Волги спростували. Кажуть, навіть на зустрічі зі своїм підзахисним той поводився неадекватно. До прикладу, заважав лікарям надати Волзі медичну допомогу. Через те підозрюваного й довелося забрати від захисника на ношах.

Сам Волга днями заявив, що арешт – не найгірше з того, що могло з ним статися.

Зокрема, екс-голова Держфінпослуг Василь Волга заявив, що перед своїм арештом розкрив злочинні фінансові схеми, про які не встиг доповісти президенту. Про це Волга повідомив у письмовому інтерв'ю газеті "Комерсант-Україна", відповідаючи на запитання, отримані ним наприкінці серпня.

"Арешт не став для мене несподіванкою. Особливо після того, як директор департаменту ліцензування й дозвільних процедур доповів мені про перші результати роботи відділу реєстрації договорів перестрахування", - зазначив він.

"Одразу стало зрозуміло, що я відкрив тіньові фінансові потоки, наступив на багатомільярдний злочинний бізнес, і, якщо я не встигну доповісти президенту усе, що мені стало відомо, довго мені не протягнути. Арешт у даній ситуації – не найгірше з того, що могло статися", - заявив Волга.

Як відомо, 20 липня Печерський суд ухвалив рішення заарештувати главу Держфінпослуг на два місяці.

Президент Віктор Янукович 25 липня звільнив Василя Волгу з посади глави Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

"Судді-коляднику" дали 10 років

Львівський суддя Ігор Зварич, який утримується в СІЗО з 2009 року, провини так і не визнав. Нагадаємо, він також намагався протестувати у вигляді голодування, утім вже третій рік знаходиться під вартою.

Як відомо, 2 грудня 2008 року Генпрокуратура порушила проти Зварича кримінальну справу за фактом одержання хабара в особливо великих розмірах, однак суддівська недоторканність не дозволила взяти обвинувачуваного під варту. Він намагався переховуватися, але в березні 2009 його знайшли і заарештували.

3 грудня 2008 року співробітники ГПУ і СБУ провели обшуки в службових приміщеннях і квартирах Зварича і семи його колег, у ході яких вилучили 1 млн доларів і 2 млн грн. Після цього в квартирі Зварича було проведено ще кілька обшуків і виявлено понад 900 тис доларів.

19 вересня, в Оболонському районному суді Києва почали оголошувати вирок за звинуваченням у хабарництві колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича, повідомив його адвокат Станіслав Цветинський.

20 вересня Оболонський суд засудив екс-голову Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича до 10 років позбавлення волі за отримання хабарів на загальну суму 963 тис. гривень.

Діденку вже пощастило

Три роки позбавлення волі з відстрочкою на три роки. Таке покарання обрав суд для колишнього першого заступника голови "Нафтогазу" - Ігоря Діденка. Адвокат вироком задоволений. Спочатку його звинувачували в "розтраті, чи заволодінні майном в особливо великих розмірах". Минулого тижня статтю пом'якшили до "зловживання службовим становищем". Судді не побачили, що Діденко мав особисті інтереси, скоюючи злочин. Справа стосувалася розмитнення чиновниками "Нафтогазу" та Держмитслужби 11 мільярдів кубометрів газу, що належали компанії РосУкрЕнерго. Після оголошення вироку Діденка звільнили з-під варти - він більше року провів у СІЗО.

ТСН