Суддя Зварич наколядував 10 років

Ігоря Зварича, колишнього голову Львівського апеляційного адміністративного суду, засуджено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Служитель Феміди брав хабарі у бізнесменів, чиновників, своїх колег і навіть губернатора.

20 вересня в Оболонському райсуді завершили виголошення вироку у гучній справі судді Зварича. Нагадаємо, служителя Феміди було притягнено до відповідальності за корупцію ще в грудні 2008-го. Під час обшуку у службовому кабінеті голови Львівського апеляційного адмінсуду та вдома було виявлено кругленьку суму, спаковану просто у мішки. Також у помешканні Зварича знайдено зошит із «чорною» бухгалтерією судді, де його дружина, між іншим, суддя Господарського суду, розписувала, від кого і за що надійшли кошти. Ігор Зварич стверджував, що гроші лишилися від відвідувачів, котрі засівали в новому приміщенні суду на вулиці Стецька, 13 у Львові. Відтоді до нього і приклеїлося прізвисько «Колядник». Лише за час стеження за ним Службою безпеки Зварич «наколядував» понад 963 тис. грн.

Колегії з трьох суддів під головуванням Владислава Дев'ятка знадобилося півтора дня лише для того, щоб зачитати вирок. Крім Зварича засуджено до п’яти років тюрми з конфіскацією майна його колегу В'ячеслава Любашевського, який виконував роль посередника при передачі дарунків. Викрити кубло хабарників допомогла встановлена спецслужбами апаратура для прослуховування та мініатюрні відеокамери в кабінеті судді Зварича. За допомогою техніки було майже повністю відтворено беззаконня, що коїлося у стінах суду.

Екс-суддя, раніше доволі балакучий, у перервах між проголошенням вироку уникав спілкування з пресою. Стояв нерухомо у клітці, навіть із дружиною і сином не спілкувався. Рідні теж зберігали мовчанку. Коли ж знову починали читати вирок і мова заходила про чергове отримання хабарів, екс-суддя то дивакувато посміхався, то метушливо кидався робити якісь нотатки. Зварич зустрів призначення покарання спокійно і мовчки, ніби і не чекав на інший термін ув’язнення; адвокат його підбадьорював, нашіптуючи, що попереду апеляція.

Брав хабарі та допомагати не квапився

Згідно з вироком, найперший хабар суддя Зварич отримав зовсім не у власному кабінеті, а на робочому місці губернатора Львівщини – нині покійного Петра Олійника. Саме там чиновник познайомив голову суду із бізнесменом Іваном Залізним, який бажав за $100 тис. вирішити питання щодо відведення йому землі на території Пустомитівського району. Районний суд, на який мав вплив Зварич, повинен був зобов'язати Годовицько-Басівську сільраду виділити по два гектари 125 селянам, у яких потім мав би взяти в оренду землю саме Залізний. Зварич гроші взяв, але так і не посприяв у вирішенні цього питання. Коли ж Залізний через Олійника намагався вплинути на Зварича, той відповів, що не хоче спілкуватися з бізнесменом, тому що той нібито підозрілий тип і записував їхню розмову на мобільний телефон. Саме цей крок в подальшому і занапастив жадібного суддю, адже саме із заяви Залізного до СБУ почалося документування протиправних дій голови суду.

Невдовзі після хабара Залізного, до кабінету Зварича завітав вже сам Петро Олійник, якого на той час призначили заступником голови Секретаріату президента. Чиновник попросив суддю посприяти у виділенні ділянки його друзям з Української панчішної компанії. Не за дарма, звісно. На відео, знятому прихованими камерами, чітко видно, як Олійник кладе на кухонний столик у кімнаті відпочинку поряд зі службовим кабінетом Зварича пакунок. В ньому було $20 тис. Це питання суддя вирішив на користь хабародавців.

Потім були підношення від друга судді – адвоката Косенка, який часто супроводжував позови в суді Зварича. Косенко був упевнений, що за 100 тис. грн. у Львівському апеляційному адмінсуді отримає будь-яке рішення на свою користь. Згодом Зварич пожививися за рахунок Львів- і Тернопільобленерго, які судилися з податковою. Обленерго мали певні проблеми з позовами, доки не вручили через посередників Зваричу $20 тис.

Після Обленерго Зварич ще заробив 20 тис. грн і $1 тис. на своєму товаришеві – адвокатові Косенку, який просив вирішити спір про виділення у Львові земельної ділянки його знайомим на прізвище Квак.

Політика знижок і ретельна конспірація

Як видно з таємних записів СБУ, більшість хабарів передавалися йому в кімнаті відпочинку, притому Зварич дотримувався конспірації: вголос сум ніхто не називав, а все писали на папері чи говорили на мигах. Гроші найчастіше клали за мовчазною вказівкою Зварича до шухляди кухонного столика. Попри все, суддя перед підлеглими вдавав бідність. Якось отримавши черговий хабар через свого підлеглого – суддю Любашевського, Зварич промовив: «Слава Богу, щось на свята буде!»

Показово, що засуджений суддя був досить «лояльним» у ціновому питанні: якщо хтось не міг сплатити названу ним суму, той давав знижку до $5 тис. Мав мстиву вдачу: якщо хтось не додавав обіцяну суму вчасно, перешкоджав, як міг, розгляду справи в суді, доки «гонорар» не надходив повністю. Використовуючи владні повноваження, сам контролював перебіг справ у своєму суді, і якщо хтось відмовлявся оплачувати позов, той лежав непорушно, поки на Зварича не виходили з пропозицією винагороди. Останній задокументований хабар становив $5 тис., був отриманий від судді Залізничного суду Львова – Олени Мельничук.

Зварича також визнали винним у дачі брехливих свідчень під час досудового слідства. Адже 12 грудня 2008 року після порушення проти нього кримінальної справи хитрий суддя спочатку заховався в інфарктному відділенні лікарні Львівської залізниці, а відтак звідти втік. Як зазначено у вироку, екс-суддя вигадав версію, що його викрали з лікарні невідомі, тримали у трьох різних місцях, били, вимагали переписати на них квартиру у Львові і 3 млн грн. 9 березня 2009 року втікача спіймали на горищі тещиного будинку.

«Дах» вийшов з-під удару

Якось не віриться, що Ігор Зварич сам розробив таку злодійську схему збагачення і ні з ким не ділився. Джерела Тижня в Генпрокуратурі пригадують, що під час слідства на очній ставці з головою Вищого адмінсуду Олександром Пасенюком Зварич дав свідчення, що передавав йому хабара – $140 тис. Ці кошти буцімто дав інший суддя – голова Івано-Франківськогос суду – Петро Черепій. Пасенюк тоді ледь не впав зі стільця. Зблід і лише шепотів російською: «Это ложь, это ложь». Проте до порушення справи проти голови ВАСУ не дійшло – за нього вступилися впливові члени Партії регіонів, і після обрання президентом Віктора Януковича Пасенюк вдруге очолив Вищий адмінсуд. Ця установа вирішує долю виборів, мітингів і всіх взаємовідносин громадян із владними інститутами, а маніпулювати головою суду, в якого повна шафа скелетів, дуже легко.

Забуксувала порушена справа і проти судді Черепія. Наразі він продовжує виконувати обов'язки голови Івано-Франківського суду, і, здається, влада претензій до нього вже не має. Виходить, Зварич – ніби цап відбувайло отримав вирок, а верхівка купила собі перепустку у нове життя.

Тиждень Віктор Літвінов