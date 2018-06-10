Політичні біженці: Хто з VIP-ів може втекти за кордон

Експерти спробували спрогнозувати, хто слідом за Олександром Тимошенком може попросити прихистку за кордоном. Перші у списку – Леонід Черновецький і Микола Мельниченко.

Черновецький і Мельниченко вже на низькому старті

Голова правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко назвав нам три групи людей, яким, на його думку, варто замислитися про політичну еміграцію. Це бізнесмени, опозиціонери і навіть представники нинішньої влади.

Причому, політолог підкреслює, для членів команди Юлії Тимошенко це питання буде актуальним далеко не у першу чергу. "Я не виключаю, що за прихистком за кордон можуть звернутися і нинішні чиновники. Зараз проблеми виникають у багатьох з них. До того ж періодично нинішня влада заявляє про те, що у нас немає вибіркового правосуддя, і що не тільки Тимошенко і Луценко сидять у тюрмі, а й навіть члени нинішньої влади. Тож, їм варто остерігатися", - вважає Фесенко.

Говорячи про конкретні прізвища, Володимир Фесенко відразу ж нагадав про мера Києва Леоніда Черновецького та екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка, над якими торік згущалися хмари. Тож, якщо їх прізвища поповнять перелік політичних біженців, політолога це не здивує.

"Торік, коли виникли кримінальні справи проти людей з команди мера Леоніда Черновецького, Леонід Михайлович дав зрозуміти: якщо такі дії триватимуть, він буде виступати у якості політичної жертви. Він живе за кордоном зараз, і у разі виникнення якихось неприємних для нього ситуацій в Україні, я не здивуюся, якщо він заговорить про політичний притулок, приміром, в Грузії чи в Ізраїлі.

Микола Мельниченко знову опинився у вигнанні (скандальні плівки, врешті обернулися проти нього самого, щодо Мельниченка поновили кримінальну справу. – ред.). Інша справа – чи дадуть цим людям притулок", - розмірковує експерт.

Щодо опозиціонерів, на думку Фесенко, прохати політичного притулку вони, скоріше за все, будуть не зараз, а після парламентських виборів, якщо їх результати не будуть для них задовільними. "Це стосується політиків другого ешелону, - уточнює політолог. – У разі, якщо вони програють на виборах, вони можуть заявити, що їм не дали потрапити до парламенту, і це буде красивим сценарієм уходу з політики".

...а потім підуть силовики

Колега Фесенко, голова соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко також вважає, що випадок з Олександром Тимошенко не буде поодиноким. На його думку, в Україні назріла нова хвиля політичної еміграції. Причому, прихищати українців, на його думку, будуть не тільки у Чехії, а й у Німеччині, Польщі, Італії та інших країнах.

"Випадок з Олександром Тимошенком буде початком більш системного явища, на кшталт політичної опозиції дисидентів СРСР за кордоном, політичної опозиції нинішньої Росії, розкиданої по різним країнам, так і у нас зараз буде", - прогнозує політолог. Хто буде наступним – на думку Небоженко, складно спрогнозувати. Спочатку це будуть політики, бізнесмени, а потім на якомусь етапі політичними біженцями почнуть ставати силовики, вважає політолог.

"Приміром, якийсь зампрокурор виїде до Варшави і не повернеться назад. А звідти дасть якесь викривальне інтерв'ю про те, як готувалося судилище над Тимошенко. Потім з-за кордону не повернеться який-небудь замголови обладміністрації...", - прогнозує політолог.

Ющенко і Кучму тримають на короткому повідку

Небоженко не виключає, що про політичну еміграцію, можливо, доведеться замислитися навіть колишнім президентам – Леоніду Кучмі і Віктору Ющенку. Попри те, що кримінальну справу проти Кучми торік нібито закрили, її можуть поновити у будь-яку хвилину у разі необхідності, застерігає Віктор Небоженко.

"По Кучмі справу закрили так, що її буде легко відкрити. Він не може не бачити, що його цим принижують. І якщо від нього будуть потрібні якісь заяви, справу дуже легко поновлять, аби тиснути на нього", - вважає експерт.

Що стосується Віктора Ющенко – необхідність виїхати за кордон для нього може настати у випадку, якщо Віктор Янукович вирішить зробити у його особі "подарунок" Володимиру Путіну перед президентськими виборами. Щоправда, з іншого боку, Ющенко ще потрібен нинішній владі для легітимізації результатів майбутніх парламентських виборів. Ющенко має виступити із заявою, аби підтвердити, що вибори були проведені чесно.

Тож, до виборів навряд чи влада його "здасть", - розмірковує Віктор Небоженко.

Олександра Тимошенко психологічно зламали

Політологи також поділилися думками про те, що спонукало чоловіка Тимошенко просити політичного притулку. Голова правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко припускає, що навіть у випадку з чоловіком екс-прем'єрки , Олександром, прямих загроз, скоріше за все, йому не було. На думку політолога, чоловік міг поїхати не через переслідування і тиск, а для того, щоб привернути світову увагу до подій в Україні. "Членам команди Тимошенко потрібно думати про вибори, а не про політичний притулок за кордоном, - вважає Фесенко. – А у випадку з Олександром Тимошенко спрацював психологічний фактор: арешт, засудження Юлії Тимошенко, потім рішення Апеляційного суду... Я припускаю, що це його психологічно зламало. До того ж, були поновлені справи по ЄЕСУ, а він, свого часу, сидів саме по цим справам", - каже Фесенко.

Хто втік торік

Нагадаємо, у 2011 році гучних випадків, пов'язаних із прихистком відомих українців за кордоном, було три: колишній міністр економіки Богдан Данилишин одним з перших зажадав притулку у Чехії і отримав його. В Україні Данилишина звинуватили у фінансових зловживаннях на суму близько 14 мільйонів гривень. Сам екс-міністр назвав справу проти нього "політичним переслідуванням". Потім екс-голова Держкомрезерву Михайло Поживанов, на якого завели кримінальну справу і інкримінують нанесення шкоди державі на суму від 35 мільйонів до 7 мільярдів, попросив притулку в Австрії, куди він поїхав півтора роки тому. Щоправда, його заява досі на розгляді. Поживанов, як і Данилишин, вважає справу політичним замовленням.

І, нарешті, наприкінці року підприємець Денис Олійников, чий інтернет-магазин продавав сумнозвісні футболки з написом "Спасибо жителям Донбасса...", після наїздів Податкової був змушений емігрувати з сім'єю до Хорватії. Згодом бізнесмен заявив, проситиме політичного притулку у Латвії, адже, за його інформацією, в Україні його мали посадити через надумані звинувачення. 6 січня цього року стало відомо про надання політичного притулку владою Чехії Олександру Тимошенко, чоловіку засудженої до 7-ми років позбавлення волі екс-прем'єрки.

ТСН