Багате правосуддя. Скільки заробляють українські прокурори

19 домов, 66 квартир и 16,6 млн грн на банковских счетах – Фокус добыл и проанализировал декларации о доходах областных прокуроров и руководителей Генпрокуратуры.

Самым ценным кадром в структуре областных прокуратур в 2012 году был бывший прокурор Макеевки, а теперь руководитель крымской прокуратуры Вячеслав Павлов – в среднем ежемесячно он зарабатывал 30,5 тыс. грн. с учётом премий и отпускных. В прошлом году Павлов продал Jaguar XJ6, фигурировавший в декларации за 2011 год, за который его нещадно критиковали.

А самым низкооплачиваемым оказался нынешний прокурор Донецкой области – региона, лидирующего по количеству преступлений. Среднемесячный заработок Олега Сюсяйло составляет менее 18 тыс. грн., что объясняется недолгим пребыванием на нынешнем посту – весь 2012-й он был первым заместителем областного прокурора. Что, впрочем, ещё тогда не мешало ему носить часы Сhronoswiss стоимостью $9000, которые не раз замечали на его руке пользователи соцсетей.

Прокурорские будни

За последние пару лет официальная зарплата прокуроров выросла почти вдвое. Если ещё в 2010 году месячное жалованье областного прокурора колебалось в пределах 12–17 тыс., то в прошлом году оно составляло от 20 до 30 тыс. грн. Вслед за зарплатами улучшение наступило на жилищном и инвестиционном фронтах. Так, изменил свои условия проживания прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин – за два года у его семьи появились два новых дома и пять квартир. Плюс четыре гаража. Банковский счёт вырос на $100 000, а кроссовер Toyota RAV4 семья сменила на Lexus LX 570, BMW X6 и Chevrolet Aveo. Прокурор Николаевщины Владимир Гальцов, ранее возглавлявший прокуратуры Крыма и Донецкой области, за два последних года расширил жилую площадь недвижимого имущества своей семьи со 133,9 квадратов до 376. За это же время у его жены появилось свыше 600 тыс. грн в банках, она смогла заработать 3,4 млн грн, которые в прошлом году внесла в уставный капитал предприятия.

Почти 85 тыс. грн с момента назначения в 2010-м скопил в банках прокурор Закарпатья Анатолий Петруня. Это его единственная прибавка за два года. Правда, в графе о жилых домах имеются признаки заполнения, «замаскированные» в процессе сканирования для публикации. В декларации нет и Audi A6 (ориентировочно $50 000), на котором, если верить публикациям в СМИ, любит кататься его сын.

У прокурора Ровенщины Василия Присяжнюка за два года появилось 772 тыс. грн. на банковском счету и Toyota Auris ориентировочной стоимостью $26 000. Финансовому благополучию не помешали и неприятные события: в 2010 году Присяжнюка уволили с должности главы Одесской облпрокуратуры. Губернатор Эдуард Матвийчук тогда заявил, что прокурор лишился кресла потому, что собирал компромат на чиновников.

Перестал быть самым бедным областным прокурором по уровню личного дохода глава полтавского ведомства Андрей Миронов. В 2010-м он задекларировал 68 тыс. грн. дохода, годом позже – 202 тыс. грн., а в прошлом году уже 311 тыс. грн. В 2012-м скромнее его оказались коллеги из сумской, волынской, житомирской, кировоградской, киевской и запорожской прокуратур.

Прокурор Житомирской области Игорь Проценко наконец нажил имущество. В его декларации за 2010 год, когда он работал помощником заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, а затем стал прокурором Одесской области, не было квартир, машин и денег в банке. В декларации 2012 года появились две квартиры (54 кв. м и 168,2 кв. м), записанные на семью, плюс «недвижимое имущество» самого декларанта площадью 43 кв. м. Есть и банковские счета – 130 тыс. грн, включая сбережения супруги.

На колёсах

Прошедший 2012 год оказался успешным для близких родственников прокуроров – они пополнили свои автопарки. Семья днепропетровского экологического прокурора Александра Галкина, который в прошлом году был заместителем генпрокурора и руководителем одесского надзирательного ведомства, приобрела внедорожник Lexus 450RX (кстати, в декларации Галкина противоречие – автомобиль принадлежит семье, а вот в графе «семья» стоит прочерк). У близких прокурора Донецкой области Олега Сюсяйло появился спортивный седан Volvo S60 ($40 000–50 000), а у родственников прокурора Тернопольской области Геннадия Мовчана – престижный Audi. Новыми машинами обзавелись и семьи главы черниговского ведомства Максима Говорухи и прокурора Крыма Вячеслава Павлова – Toyota Avensis и MINI Cooper Countryman соответственно.

Самой популярной автомобильной маркой среди областных прокуроров стала японская Toyota – девять автомобилей, два из которых у киевского – Михаила Витязя. Больше всего машин, с учётом транспорта семьи, у донецкого прокурора Олега Сюсяйло (Volvo S80, Volvo S60, Opel Omega), николаевского – Владимира Гальцова (Lexus LX-570, Volkswagen, ВАЗ 2121) и харьковского – Геннадия Тюрина. В целом, по подсчётам Фокуса, стоимость автопарка 28 прокуроров областного уровня – не менее полутора миллионов долларов.

Высший эшелон

Генпрокурор и его заместители зарабатывают ежемесячно до $5000 в эквиваленте, ездят на Lexus, Mersedes, BMW и Audi, владеют домами, квартирами и земельными участками, оформленными как на себя, так и на семью. На банковских счетах у элиты Генпрокуратуры суммарно находится свыше $1,1 млн.

Самым крупным инвестором в уставный капитал предприятий оказался экс-прокурор Киева, а ныне заместитель генпрокурора Юрий Ударцов с суммой 3,7 млн грн. Наиболее состоятельным по совокупному семейному доходу в 2012-м стал первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, задекларировавший 6,6 млн грн. Лидер по личному доходу – генеральный прокурор Виктор Пшонка, заработавший в 2012 году 1,1 млн грн.

На фоне общей картины выделяются невысокие заработки замов – Виталия Билоуса и Лилии Фроловой. Объяснения просты: первого назначили заместителем лишь в августе 2012-го (до этого он возглавлял управление по защите прав граждан в сфере транспорта), а вторая ворвалась в высший прокурорский эшелон в марте 2013 года после обвинительного выступления на судебном процессе над экс-премьером Юлией Тимошенко.

Дмитрий Орлов, Фокус