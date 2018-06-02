Одкровення домушника: Де злодії шукають гроші

Накануне сезона отпусков бывший домушник рассказал, где нужно прятать деньги в квартире.

Николай Синицын – бывший квартирный вор, промышлявший этим себе на жизнь в начале 2000-х. В свои 35 лет он уже дважды побывал в тюрьме. Сейчас говорит, что завязал. У него вполне легальный бизнес – собственный интернет-магазин по продаже автомобильных шин и дисков. На вид он абсолютно не приметный молодой человек: щуплый, немного сутулый. Одевается просто, но аккуратно. На встречу пришел в футболке и джинсах. В глаза собеседнику Николай смотреть не любит, зато часто шутит и смеяться. А как вспоминает, прикрывает ладонями руки, где на венах остались ели заметные шрамы, как у «бывших» наркоманов. Говорит, что выжить ему помогла вера. Интервью «Комментариям» согласился дать, чтобы «замолить» свои старые грехи и помочь людям уберечь свое имущество.

- По какому принципу воры выбирают квартиры?

- Всегда по-разному. Тем, кому нужна «доза» полезут в любую квартиру. Те, кто поразумнее – выбирать объект могут неделями. Раньше, прежде всего, приглядывались к жилью с металлопластиковыми окнами, потому что такое «удовольствие» могли себе позволить только обеспеченные граждане. Сегодня этот принцип уже не работает. Чаще оценивают машины жильцов, с какими сумками и в какой обуви они ходят и т.д. Ну а если бригада идет на дело «по наводке» – объект уже определен, остается только выяснить, как в него попасть.

- А часто «по наводке» брали квартиры?

- Не часто, но было. Вообще скажу так, если вас серьезно обокрали это сделано по подсказке кого-то из вашего окружения. Это закон. Для того, чтобы серьезно «пошманать» квартиру – нужно время. Если обычный «наскок» длиться 5-7 минут, то если идешь на дело «по наводке», и точно знаешь, что хозяин неожиданно не нагрянет, тогда можешь остаться в квартире полчаса - час. Этого достаточно, чтобы перевернуть все вверх дном: содрать плинтуса и наличники, распотрошить подушки, проверить зимние сапоги и прочее. Тогда действуешь так: сначала берешь то, что сказал наводчик, а потом уже начинаешь «ревизию» дома. У меня был такой случай. Пошел на дело «по наводке». Крупную сумму денег нашел там, где мне и сказали – в гостинной за картиной. Но времени было много, и я решил осмотреться в квартире. В результате нашел еще 3 тыс. долларов в холодильнике на боковой полке между горчицей и майонезом. Представляете?

- А какой смысл людям «наводить» на квартиры своих родственников или знакомых? Они что так хотят подзаработать?

- Бывает и такое. В таком случае их «доля» - 10-15% от награбленного. Но я, если говорить честно, я таких людей обманывал. Шел на дело, а потом ничего ему не платил. Если не нравиться – подавай на меня в суд (смеется). Но чаще всего «наводчиками» становятся из-за простой человеческой зависти, жадности или глупости. Кто-то завидует начальнику, подруге, сестре и т.д. Или начинают обсуждать дорогие покупки в кафе-барах. А я сижу рядом и все слышу. Проследил за человеком и дело в шляпе – знаешь, куда идти на дело в следующий раз.

- Что может остановить вора?

- Сигнализация или кто-то спугнет. Я человек суеверный и даже радовался, если мне мешали залезть в квартиру. Лучше пусть меня спугнут перед дверью, чем возьмут в квартире. Не знаю воров, которые полезут в квартиру с сигнализацией. Тут даже могу похвалить службу охраны - работают четко, уйти не успеваешь. Ну, и конечно - хорошие дверные замки останавливают. Если честно, я совершенно не понимаю людей, которые покупают дорогущие бронированные двери и ставят в них дешевые китайские замки, которые можно открыть с одного поворота отвертки.

- А квартирные воры одиночки или работают «командой»?

- Тоже по-разному. Я всегда ходил на дело втроем. Двое идут в квартиру, а один стоит «на шухере».

- Где не нужно прятать деньги в квартире? Какие места воры проверяют, прежде всего?

- Лучше всего не прятать деньги в квартирах (смеется – Авт.). Отнесите их лучше в банк. А вообще, классический алгоритм действий следующий: сначала берешь все что лежит сверху – в вазочках, пиалочках, шкатулочках, чашечках. Обычно это золото и серебро. Потом проверяешь ящики шкафов, сервантов и столов. На очереди – книги, диски. Многие даже отверстия в книгах специальные вырезают, чтобы купюры не выпадали. Наверное, фильмов пересмотрелись. На очереди – кровати. Как бы это банально не звучало, но люди просто обожают хранить деньги под матрасами. Также любят зашивать конвертики с деньгами в подушки – может им тогда сладкие сны сняться (смеется). С банки с крупами и сахаром – тоже пользуются популярностью. Когда «шерстишь» кухню нужно знать один секрет – начинать «осмотр» надо с верхних полок. Вот если наверху в шкафчике есть какая-то баночка, которая уже покрылась слоем пыли – в ней могут лежать деньги. А вот чем руководствуются люди, пряча деньги в смывные бочки – мне до сих пор не понятно.

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ИЩУТ ДЕНЬГИ «ДОМУШНИКИ»?

СОВЕТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Многие украинцы наивно полагают, что воры выбирают только квартиры состоятельных граждан . На деле это совершенно не так. По словам правоохранителей, жилье пенсионеров и обычных «работяг» грабят куда чаще, чем двухуровневые пенхаузы. Лучшая защита от незваных гостей – установка сигнализации. В случае необходимости оперативная группа приезжает туда, где сработала «тревожная кнопка» в течение 3-4 минут, и задерживает преступников на месте.

Если такая защита не по карману – нужно установить на дверь несколько качественных замков. «Для всех потенциальных злоумышленников очень важен фактор времени. Они рассчитывают обокрасть квартиру за 5-7 минут, максимум 10-ть. Если на двери установлено 2-3 замка – это их может задержать. Открыли один, второй не поддается – они все бросают и уходят не с чем», - рассказывает «Комментариям» начальник пресс-службы киевской милиции Игорь Михалко. А вот переплачивать за бронированные двери совершенно не обязательно. Времена, когда воры выбивали плечом или ногой деревянные двери - давно прошли. По словам правоохранителей, сегодня такой «дикости» уже не встретишь.

Надолго оставлять квартиру без присмотра милиция не рекомендует. Человеку следует договориться с друзьями, соседями или родственниками о том, чтобы пока он будет в отпуске, в его квартире регулярно поливались цветы, и включался свет по вечерам.

«У воров есть свои хитрости. Они проверяют почтовые ящики, вынимается ли из них корреспонденция, подкладывают рекламные проспекты под дверь, или сигаретный пепел под коврик. Если в квартиру заходят – это видно. И в такую квартиру уже могут не пойти», - объясняет Игорь Михалко.

А еще правоохранители настоятельно советуют не хвастаться своим предстоящим отпуском в социальных сетях. Таким образом, человек сам сообщает ворам, когда его не будет дома. И они этим пользуются все чаще.

Ольга Свінціцька, Коментарі.