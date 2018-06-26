До Врадіївки направлено ще одну групу співробітників МВС

На Миколаївщині 4 липня відбувся брифінг для журналістів та представників громадськості за участю першого заступника Міністра внутрішніх справ України Віктора Дубовика.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на початку зустрічі Віктор Дубовик висловив співчуття постраждалій жінці та зазначив, що, прибувши до смт Врадіївка за особистим дорученням Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, вже встиг ознайомитися з попередніми результатами роботи комісії.

„За цей час зроблено вже багато, але обсяг роботи ще дуже великий. Саме з цієї причини Міністр дав відповідну вказівку про направлення до смт. Врадіївка ще однієї групи досвідчених співробітників, які будуть працювати стільки, скільки потрібно, щоб об'єктивно розібратися у всіх питаннях. Головне завдання – встановити причини, які призвели до скоєння тяжкого злочину та подальших інцидентів, які пов’язані з даною подією”, – зазначив перший заступник Міністра внутрішніх справ України.

Як зазначив Віктор Дубовик, Міністр внутрішніх справ наголосив на тому, що потрібно дати принципову оцінку роботі як місцевої, так і обласної міліції. Перший заступник глави МВС також запевнив, що ситуація у Врадіївці повністю контролюється. Для охорони громадського порядку задіяні додаткові сили – близько ста співробітників міліції.

– Люди не повинні боятися ходити вулицями. У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити спокій і порядок, – наголосив Віктор Дубовик.

Перший заступник Міністра зупинився і на подіях, які відбулись у населеному пункті в ніч з 1 на 2 липня.

"Ми розуміємо – були емоції, справедливе обурення. Але зараз ситуація під контролем, всі фігуранти під вартою, а хід розслідування контролюється на найвищому рівні. Тому я закликаю громадян: стримуйте емоції, не йдіть на поводу у провокаторів", – звернувся до присутніх Віктор Дубовик.

Він також зазначив, що райвідділ – це режимний об'єкт, де знаходиться зброя, перебувають зловмисники. А ще, що найголовніше – там працюють люди – мешканці Врадіївського району.

"Ми знаходимося тут для того, щоб уберегти від необдуманих дій, вислухати і допомогти", - підсумував перший заступник Міністра.

Також під час брифінгу у Врадіївці перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик повідомив, що міліція не затримала жодного учасника штурму райвідділу міліції у Врадіївці Миколаївської області.

«Правоохоронці не затримали жодного з учасників штурму райвідділку міліції смт Врадіївка. Ми проводимо найретельнішу перевірку усіх фактів. Це в інтересах МВС», - зазначив Дубовик.

Після завершення брифінгу Віктор Дубовик розпочав прийом громадян.

У Врадіївці перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик та голова комісії – начальник Головного Штабу МВС Володимир Березан провели 4 липня особистий прийом громадян.

Керівники МВС поспілкувалися з майже 90 громадянами – мешканцями Врадіївського і сусідніх районів області. Люди скаржилися на роботу місцевої міліції, на затягування розслідувань кримінальних проваджень, незаконні дії працівників ОВС, на відсутність реагування правоохоронців та на проявлення грубості під час спілкування із громадянами.

Наразі створено спеціальну комісію, яка розглядатиме усі без виключення заяви та повідомлення від громадян.

Проведення перевірок за фактами, викладеними у скаргах, перебуватиме на контролі представників Міністерства внутрішніх справ України. Про результати проведених заходів буде повідомлено особисто Міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.

«Незважаючи на події, що відбувались на території смт. Врадіївка, громадяни з надією та довірою йшли на особистий прийом до першого заступника Міністра внутрішніх справ України. Про це свідчить прихід одного із мешканців району, який упродовж семи років боявся звернутись до Управління МВС України в Миколаївській області зі скаргою на неправомірні дії працівників районної міліції. Зі слів чоловіка, саме проведення прийому громадян керівництвом Міністерства вселило йому надію на те, що його звернення справді буде ретельно розглянуто та у подальшому матиме законне рішення. Також чоловік сказав, що саме такій міліції він може довіряти», - інформує УЗГ.

Також на мітингу біля райвідділу міліції у Врадіївці Миколаївської області до людей вийшов перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик.



Фото: news.pn

Як передає УНІАН, він оголосив, що немає необхідності влаштовувати протести, підозрюваних у здійсненні злочину заарештовано, тому необхідності зараз стояти перед райвідділом немає.

“Ми готові прийняти вас всіх”, - сказав перший заступник міністра.

Окрім того, Дубовик заявив, що всі співробітники міліції Врадіївки пройдуть переатестацію, ніхто з учасників штурму не заарештований і затримувати нікого не планують.

Він заявив, що жителі, які розгромили райвідділ міліції, діяли під впливом сильних емоцій.